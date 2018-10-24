Позор управляшкам! ОНФ возмущен качеством уборки снега управляющими компаниями в Архангельске

Активисты Общероссийского народного фронта в Архангельской области продолжают мониторинг качества уборки снега на улицах областного центра, во дворах и внутриквартальных проездах. Проверка проходит в рамках всероссийской акции ОНФ «Снежный фронт», к которой подключилось большинство регионов страны.
Прошло уже больше недели после того, как в областном центре выпало 73% месячной нормы осадков, однако часть территорий, в основном это внутридворовые территории и проезды, остаются еще не убранными недобросовестными управляющими компаниями. Кроме того, к началу учебного процесса дороги, ведущие к ряду общеобразовательных учреждений города, также остались невычищенными. Это школы №17, 5, 1, 2, 24, 82, 43, 51. Спортивные объекты города, в основном стадионы, где проходят массовые катания на коньках тоже плохо убраны от снега, его даже не вывозят, а складируют на территории стадионов.
По мнению экспертов ОНФ, на сегодняшний день не справляются со своими обязанностями следующие управляющие компании: «Архангельские коммунальные системы», «Очаг», «Арктика», «Октябрьский», «Мегаполис» «Индустрия», «Профессионал». Основные дорожные магистрали города расчищены Плесецким дорожным управлением, но активисты ОНФ не удовлетворены уборкой МУП «Архкомхоз» от снежных завалов Соломбальского моста, который соединяет город с двумя территориальными округами.
«Очень печально, что школьники ряда учебных заведений пошли на учебу, преодолевая снежные преграды. Управляющие компании должны были вычистить дороги к школам и засыпать образовавшийся под снегом лед песком. Активисты ОНФ сигнализировали властям, что было задействовано недостаточно уборочной техники для борьбы со снегом, всего 49 единиц. На минувшей неделе было привлечено 60 единиц спецтехники, но дефицит рабочих и дворников еще сохраняется, – отметил член регионального штаба ОНФ Юрий Шалауров. – Наиболее острой на сегодняшний день остается ситуация по дворовым территориям, за приведение в порядок которых отвечают управляющие компании».
Активисты ОНФ в Архангельской области продолжат участие в акции «Снежный фронт».