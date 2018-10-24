Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Митрополит Даниил: Богу нужен Огонь

Митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил 15 января совершил Литургию в Феодоровском домовом храме Епархиального управления. В этот день Церковь празднует преставление и второе обретение мощей преподобного Серафима Саровского.

Архипастырю сослужило духовенство епархии.

В проповеди владыка призвал прихожан бороться с духовной ленью: «Преподобный Серафим, приводя слова Евангелия, говорил: "Царствие Божие внутри вас есть" (Лк: 17:20-21). Что это такое? Это благодать Духа Святого. Эту благодать в себе, нужно, как говорил другой святой, святитель Феофан Затворник, тереть, взгревать, чтобы мы, действительно, горели к Богу. Не дымили — Богу мало дыма, Ему нужен огонь. На пути в Царствие Небесное у нас чаще всего, по словам преподобного Серафима, возникает "разленение", духовное нерадение. Мы часто отдаем свое сердце мирским проблемам, потому что не готовы отдать его вере и молитве. Бороться с этой ленью нам помогают святые угодники Божии, особенно, когда в дни их памяти мы приходим в храм».

Обретение мощей преподобного Серафима Саровского

Преподобный Серафим Саровский был прославлен Русской Православной Церковью в лике святых летом 1903 года при деятельном участии и даже по настоянию св. царя Николая II, весьма почитавшего саровского старца. К моменту прославления почитание преподобного Серафима уже было широко распространено по всей России. Известно было и предсказание преподобного Серафима о том, что его мощи будут найдены, а затем во время гонений за христианскую веру снова будут утрачены, как впоследствии в точности и произошло.

Вскоре после Октябрьского переворота была развязана кощунственная кампания по вскрытию и изъятию святых мощей. Специальные комиссии, в которые для видимости соблюдения законности включали представителей духовенства, вскрывали раки со св. мощами, составляли протоколы об их освидетельствовании, а затем увозили св. мощи в неизвестном направлении.

Иногда частицы св. мощей благочестивым православным христианам удавалось укрывать в своих домах, некоторые из св. мощей тайно сохраняли священнослужители, но большинство было предано поруганию.

Так случилось и с мощами преподобного Серафима, которые тоже, как он сам предсказал, канули в неизвестность. Документально подтверждёнными были только два факта: 17 декабря 1920 года мощи, хранившиеся в Дивеевском монастыре под Арзамасом, вскрыли, а 16 августа 1921 года их увезли. Известно было и другое: в конце 1920-х годов мощи преп. Серафима выставлялись для обозрения в московском Страстном монастыре, где в то время был антирелигиозный музей. Мощи, вероятно, находились там до 1934 года, когда Страстной монастырь был взорван.

Последующая история стала проясняться только в 1990 году, и наиболее полно эту историю передаёт Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II в слове, сказанном им в Троицком соборе Александро-Невской лавры 12 января 1991 года, на следующий день после подписания протокола о передаче св. мощей преподобного Серафима Саровского Русской Православной Церкви.

«Уже при первой встрече с директором Музея истории религии, — говорил Патриарх Алексий II, — мы договорились о том, что мощи, как православные святыни, должны быть возвращены Церкви. Первая святыня, которая была возвращена, — мощи святого благоверного князя Александра Невского. Вскоре были переданы Церкви и мощи преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких. Считалось, что никаких других мощей в музее нет, но в связи с намеченным переездом из Казанского собора сотрудники музея заново проверяли запасники и в помещении, где хранились гобелены, обнаружили зашитые в рогожу мощи. Когда их вскрыли, то на перчаточке прочитали надпись: "Преподобный отче Серафиме, моли Бога о нас!" Кроме надписи на перчатке, никакой другой информации не было: ни номера, ни описания. История же изъятия мощей преподобного Серафима такова. Из Сарова они были доставлены в Арзамас, из Арзамаса — в Донской монастырь. Далее след теряется».

Вспоминая, как трудно было верующему народу смириться с тем, что мощи утрачены, Патриарх Алексий II свидетельствует: «Во многих местах находили какие-то предметы, которые приписывались преподобному: его топорик, части одежды, мантии, рукавички».

Патриарх Алексий II начал поиски акта о вскрытии мощей преп. Серафима, который вскоре был найден. «И, сопоставив два акта — о канонизации в 1903 году и о вскрытии в 1920 году, — говорит Святейший Патриарх, — я направил в Ленинград двух архипастырей — епископов Тамбовского и Мичуринского Евгения и Истринского Арсения, которые исследовали мощи... Архипастыри, которые производили осмотр, свидетельствовали о чувстве благодатности и благоухании мощей, которые им пришлось обследовать. После сопоставления появилась уверенность, что это действительно мощи преподобного Серафима. До передачи оставалось одиннадцать дней. Была изготовлена рака, в которую мощи были переложены накануне возвращения их Русской Православной Церкви».

Мощи преп. Серафима Саровского были перенесены в Москву и установлены в Богоявленском кафедральном соборе для поклонения. Из этого собора, куда в течение нескольких месяцев безостановочно шли и шли православные верующие, началось продолжительное странствие св. мощей по городам и весям — по пути из Москвы в Дивеево. Этот своеобразный всероссийский «крестный ход на колёсах» (мощи перевозили в микроавтобусе, за которым неотступно следовал автомобиль Патриарха) останавливался в городах и монастырях по пути следования, где Патриарх служил Литургию и совершались бесчисленные акафисты преподобному Серафиму.

1 августа 1991 года, в день памяти преп. Серафима Саровского, его св. мощи были возвращены в Дивеевский монастырь, основанный преп. Серафимом. Это было одним из самых ярких чудес русской церковной истории XX века.

(по материалам Архангельской епархии)

16 январь 09:16 | : Будни / Верую

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


"Древарх - наш губернатор!". "Сказки бабушки Галины", выпуск 42-й (новогодний)
А где твое "турецкое седло"? Интервью с Юсупом Разыковым и Валерием Масловым (ВИДЕО)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Январь 2019 (69)
Декабрь 2018 (274)
Ноябрь 2018 (234)
Октябрь 2018 (268)
Сентябрь 2018 (242)
Август 2018 (260)

Деньги


все материалы
«    Январь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20