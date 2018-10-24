Митрополит Даниил: Богу нужен Огонь

Митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил 15 января совершил Литургию в Феодоровском домовом храме Епархиального управления. В этот день Церковь празднует преставление и второе обретение мощей преподобного Серафима Саровского.
Архипастырю сослужило духовенство епархии.
В проповеди владыка призвал прихожан бороться с духовной ленью: «Преподобный Серафим, приводя слова Евангелия, говорил: "Царствие Божие внутри вас есть" (Лк: 17:20-21). Что это такое? Это благодать Духа Святого. Эту благодать в себе, нужно, как говорил другой святой, святитель Феофан Затворник, тереть, взгревать, чтобы мы, действительно, горели к Богу. Не дымили — Богу мало дыма, Ему нужен огонь. На пути в Царствие Небесное у нас чаще всего, по словам преподобного Серафима, возникает "разленение", духовное нерадение. Мы часто отдаем свое сердце мирским проблемам, потому что не готовы отдать его вере и молитве. Бороться с этой ленью нам помогают святые угодники Божии, особенно, когда в дни их памяти мы приходим в храм».
Обретение мощей преподобного Серафима Саровского
Преподобный Серафим Саровский был прославлен Русской Православной Церковью в лике святых летом 1903 года при деятельном участии и даже по настоянию св. царя Николая II, весьма почитавшего саровского старца. К моменту прославления почитание преподобного Серафима уже было широко распространено по всей России. Известно было и предсказание преподобного Серафима о том, что его мощи будут найдены, а затем во время гонений за христианскую веру снова будут утрачены, как впоследствии в точности и произошло.
Вскоре после Октябрьского переворота была развязана кощунственная кампания по вскрытию и изъятию святых мощей. Специальные комиссии, в которые для видимости соблюдения законности включали представителей духовенства, вскрывали раки со св. мощами, составляли протоколы об их освидетельствовании, а затем увозили св. мощи в неизвестном направлении.
Иногда частицы св. мощей благочестивым православным христианам удавалось укрывать в своих домах, некоторые из св. мощей тайно сохраняли священнослужители, но большинство было предано поруганию.
Так случилось и с мощами преподобного Серафима, которые тоже, как он сам предсказал, канули в неизвестность. Документально подтверждёнными были только два факта: 17 декабря 1920 года мощи, хранившиеся в Дивеевском монастыре под Арзамасом, вскрыли, а 16 августа 1921 года их увезли. Известно было и другое: в конце 1920-х годов мощи преп. Серафима выставлялись для обозрения в московском Страстном монастыре, где в то время был антирелигиозный музей. Мощи, вероятно, находились там до 1934 года, когда Страстной монастырь был взорван.
Последующая история стала проясняться только в 1990 году, и наиболее полно эту историю передаёт Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II в слове, сказанном им в Троицком соборе Александро-Невской лавры 12 января 1991 года, на следующий день после подписания протокола о передаче св. мощей преподобного Серафима Саровского Русской Православной Церкви.
«Уже при первой встрече с директором Музея истории религии, — говорил Патриарх Алексий II, — мы договорились о том, что мощи, как православные святыни, должны быть возвращены Церкви. Первая святыня, которая была возвращена, — мощи святого благоверного князя Александра Невского. Вскоре были переданы Церкви и мощи преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких. Считалось, что никаких других мощей в музее нет, но в связи с намеченным переездом из Казанского собора сотрудники музея заново проверяли запасники и в помещении, где хранились гобелены, обнаружили зашитые в рогожу мощи. Когда их вскрыли, то на перчаточке прочитали надпись: "Преподобный отче Серафиме, моли Бога о нас!" Кроме надписи на перчатке, никакой другой информации не было: ни номера, ни описания. История же изъятия мощей преподобного Серафима такова. Из Сарова они были доставлены в Арзамас, из Арзамаса — в Донской монастырь. Далее след теряется».
Вспоминая, как трудно было верующему народу смириться с тем, что мощи утрачены, Патриарх Алексий II свидетельствует: «Во многих местах находили какие-то предметы, которые приписывались преподобному: его топорик, части одежды, мантии, рукавички».
Патриарх Алексий II начал поиски акта о вскрытии мощей преп. Серафима, который вскоре был найден. «И, сопоставив два акта — о канонизации в 1903 году и о вскрытии в 1920 году, — говорит Святейший Патриарх, — я направил в Ленинград двух архипастырей — епископов Тамбовского и Мичуринского Евгения и Истринского Арсения, которые исследовали мощи... Архипастыри, которые производили осмотр, свидетельствовали о чувстве благодатности и благоухании мощей, которые им пришлось обследовать. После сопоставления появилась уверенность, что это действительно мощи преподобного Серафима. До передачи оставалось одиннадцать дней. Была изготовлена рака, в которую мощи были переложены накануне возвращения их Русской Православной Церкви».
Мощи преп. Серафима Саровского были перенесены в Москву и установлены в Богоявленском кафедральном соборе для поклонения. Из этого собора, куда в течение нескольких месяцев безостановочно шли и шли православные верующие, началось продолжительное странствие св. мощей по городам и весям — по пути из Москвы в Дивеево. Этот своеобразный всероссийский «крестный ход на колёсах» (мощи перевозили в микроавтобусе, за которым неотступно следовал автомобиль Патриарха) останавливался в городах и монастырях по пути следования, где Патриарх служил Литургию и совершались бесчисленные акафисты преподобному Серафиму.
1 августа 1991 года, в день памяти преп. Серафима Саровского, его св. мощи были возвращены в Дивеевский монастырь, основанный преп. Серафимом. Это было одним из самых ярких чудес русской церковной истории XX века.
(по материалам Архангельской епархии)