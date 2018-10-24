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Есть такая Няндома…

Известный в Архангельской области фотограф и блогер Сергей Яковлев путешествует по региону и делится впечатлениями:

Есть у нас в Архангельской области такие места, где находиться довольно жутко и обидно-грустно. И это не всегда далекие заброшенные деревни и храмы, где в год бывает 1-2 человека.

Иногда такие туристические объекты находятся в крупных населенных пунктах и включаются в правительственные программы. Обычно проходит год-полтора самопиара и постепенно про них забывают.

Один из таких проектов "Станция Саввы Мамонтова в стиле модерн", направленный "на восстановление фактически исторической части города, которая по своему архитектурному стилю напоминает Швейцарию".

Станция эта находится в городе Няндома и не обязательно выходить из поезда, чтобы взглянуть на этот исторический центр, все видно прямо из окна поезда...

     

14 январь 16:22 | : Будни / Скандалы

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