Спортсмен и журналист. Ушел из жизни известный северодвинский телеведущий Александр Кожин

Вчера в Северодвинске скончался известный городской тележурналист Александр Кожин, не доживший всего полгода до своего 50-летнего юбилея.
Эту смерть можно назвать скоропостижной… еще 9 января он был в прямом эфире.
Александр известен всем северодвинцам как ведущий новостей и спортивных программ.
В последнем амплуа он был настоящим специалистом, знающим спорт изнутри – как 8-кратный чемпион страны по скоростному подводному плаванию в ластах.
Редакция ИА RUSNORD выражает искренние соболезнование родным и близким журналиста… и всем зрителям северодвинского телеканала «СТВ».