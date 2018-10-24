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Спортсмен и журналист. Ушел из жизни известный северодвинский телеведущий Александр Кожин

Вчера в Северодвинске скончался известный городской тележурналист Александр Кожин, не доживший всего полгода до своего 50-летнего юбилея.

Эту смерть можно назвать скоропостижной… еще 9 января он был в прямом эфире.

Александр известен всем северодвинцам как ведущий новостей и спортивных программ.

В последнем амплуа он был настоящим специалистом, знающим спорт изнутри – как 8-кратный чемпион страны по скоростному подводному плаванию в ластах.

Редакция ИА RUSNORD выражает искренние соболезнование родным и близким журналиста… и всем зрителям северодвинского телеканала «СТВ».

13 январь 10:35 | : Будни

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