Как Игорь Скубенко с детьми колядовал

С рождественскими колядками к главе Северодвинска пришли воспитанники детской воскресной школы Свято-Никольского храма со своими наставниками.
В кабинете главы муниципалитета дети спели весёлые колядки с добрыми пожеланиями, угостились конфетами и с большим интересом перелистали большое подарочное издание «История России с древних времён».
В разговоре с главой муниципалитета благочинный по Северодвинску иерей Сергей Ермаков отметил стабильный интерес горожан к воскресной школе.
- Всего по выходным приходит на занятия по 70-80 человек. Радует, что среди них много прихожан с маленькими детьми, - пояснил отец Сергий.
Игорь Скубенко тепло поблагодарил гостей, пожелал всем весёлых праздников.
Напомним, обычай колядования имеет древние славянские корни. Раньше колядки пели, как правило, 21 декабря, в день зимнего солнцестояния. С принятием христианства на Руси этот обряд присоединили к празднованию Рождества Христова. Он проводится с 7 по 18 января.
Колядование - это традиция, согласно которой дети разных возрастов переодеваются в самодельные костюмы, ходят по домам, поют несложные песенки и получают за это в качестве награды сладости.
С давних времен колядующих было принято встречать с большой радостью и щедро одаривать сладостями, приглашать за стол, так как они являлись неотъемлемой частью Рождественских праздников.
(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)