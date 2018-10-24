Архангельские активисты ОНФ крепко стоят на лыжах

Активисты Общероссийского народного фронта в Архангельской области в рамках акции «Снежный фронт» в период новогодних праздников подготовили лыжную трассу на стадионе имени Владимира Кузина в пригороде областного центра и приняли участие в традиционной «рождественской» гонке на дистанции 30 км.
По словам члена регионального штаба ОНФ Юрия Шалаурова, активисты ОНФ, известные в регионе лыжники Алексей Шемякин, Василий Соснин, Дмитрий Гужихин, Михаил Сопочкин помогли организаторам гонки выровнять трассу снегом, обезопасить неровные участки, работа продолжалась несколько часов на морозе.
«Мы решили помочь организаторам соревнований, так как трасса сложная, рельефная, в отдельных местах выбивались из-под снега прошлогодняя трава и грунт. Участников на гонку заявилось очень много, поэтому неприятных инцидентов хотелось избежать, – сказал активист ОНФ в Архангельской области Алексей Шемякин. – Кроме того, для нас важно было принять участие в акции «Снежный фронт» и своим примером показать горожанам и спортсменам, что в зимнее время нужно всем подключиться к уборке снега во дворах, возле домов, на катках и стадионах, тогда и коммунальным службам будет легче».
«Гонка прошла очень успешно. Представители Общероссийского народного фронта стали победителями на труднейшей дистанции, – отметил член регионального штаба ОНФ Дмитрий Гужихин. – В нашем регионе созданы неплохие условия для занятий лыжным спортом, но впереди еще много работы по созданию современной доступной лыжной инфраструктуры вблизи городов и районных центров. Область огромна, а доступных мест для тренировок лыжников можно по пальцам пересчитать. Президент России, лидер ОНФ Владимир Путин поручил правительству к 2024 г. добиться увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни».
В рамках данной акции активисты ОНФ планируют провести конкурс снежных фигур, к участию в котором будут приглашены жители области, студенты, учащиеся школ.