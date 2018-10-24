Школы Архангельска приготовились к отмене занятий

В связи с возможным понижением температуры наружного воздуха в Архангельске могут быть отменены занятия в школах. Об этом предупреждает пресс-служба мэрии областной столицы.
Решение об отмене занятий в зимний период принимается руководителем образовательной организации, при принятии данного решения следует ориентироваться на дневную температуру наружного воздуха:
- для учащихся 1-4 классов при дневной температуре наружного воздуха минус 25 градусов и ниже;
- для учащихся 1-6 классов при дневной температуре наружного воздуха минус 27 градусов и ниже;
- для учащихся 1-8 классов при дневной температуре наружного воздуха минус 30 градусов и ниже;
- для учащихся 1-11 классов при дневной температуре наружного воздуха минус 33 градуса и ниже.
Уроки физической культуры по лыжной подготовке необходимо проводить в соответствии с рекомендациями по проведению занятий физической культурой, в зависимости от температуры и скорости ветра, в некоторых климатических зонах Российской Федерации на открытом воздухе в зимний период (Приложение 7 к СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189).