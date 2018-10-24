Северодвинск: Проверки на дорогах

Инспекции главы города корабелов подверглись автодороги старого города, а также ключевые магистрали, такие как улица Ломоносова, проспекты Труда, Победы и Морской, а также Архангельское шоссе. Рабочая поездка проходила под пристальным вниманием журналистов городских СМИ.
В результате поездки Игорь Скубенко поставил подрядчикам, которые занимаются зимним содержанием автодорог, «четвёрку».
- В течение праздничных дней и я, и мой заместитель по городскому хозяйству объезжали город. Были жалобы от жителей, а у нас - претензии к подрядчикам. Хочется более оперативной реакции. Но после обильного снегопада 7 января вся техника, которая есть в городе, задействована на уборке. Сегодня проезд транспорта обеспечен достаточно качественно, хотя и не без замечаний, - отметил Игорь Скубенко.
Он отметил зауженность улицы Бойчука: проезд по ней должен быть комфортным, так как здесь расположены музыкальная школа и колледж. Глава города обратил внимание и на снежные «навалы», которые необходимо вывезти. Есть замечания и к внутриквартальным проездам, а это - уже зона ответственности управляющих организаций.
Заместитель по городскому хозяйству Олег Лобачев рассказал журналистам, что снег из города вывозится на полигон ТБО, а также на специальные снежные полигоны: один - на Яграх, другой - в конце Морского проспекта. Ещё один находится за проспектом Победы в районе его пересечения с проспектом Труда.
- Вывезенный снег мы учитываем километражем вычищенных дорог, на полигоне ТБО ведётся строгий учёт. Если же подрядчик пользуется снежным полигоном, то он будет обязан очистить от мусора его территорию весной после таяния снега, - пояснил Олег Лобачев.
Он добавил, что уборка автодорог производится в ночные и утренние часы, когда интенсивность движения сходит на «нет», а заездные карманы освобождаются от транспорта.
- Я считаю, что наши подрядчики достойно отработали, учитывая сильные снегопады и праздничные дни, - резюмировал глава города.
(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)