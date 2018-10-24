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Митрополит Даниил: "Мы должны жить так, как жили святые"

Митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил 9 января совершил Литургию в храме блаженной Ксении Петербургской в столице Поморья. В этот святочный день Церковь чтит память первомученика Стефана.
«Царство Божие внутри нас, и мы должны жить так, как жили святые, — сказал владыка в проповеди. — Мы можем исполнять заповеди Божии не просто каждый день, но каждый час и каждую минуту. Делом, словом, мыслью. Готовишь обед, убираешь свой дом — это все заповеди Божии. Каждый день мы прирастаем добрыми делами, добрыми словами и добрыми помыслами. А негативное надо выбрасывать из себя, омывать душу, исповедоваться Богу каждый день, каждую минуту! Греховную мысль всегда можно отогнать, или можно покаяться, если все же принял ее. В этом и заключается проявление выращивания стебелька, который в виде зернышка посеян в каждого. Вырастим же Царствие Божие внутри себя!»
Архипастырь отметил, что Бог ждет всех на пир в Свое Царство: «Господь так нас любит, что даже любые мелочи вменяет в великие дела. Мы получаем от Бога милости и радуемся. Но даже самая большая земная радость не может сравниться с самой малой радостью в Царствии Небесном. Все, что на земле радостного, светлого и доброго — лишь тень того, что есть там. И все это Господь уготовал каждому из нас. Он за нас все сделал через рождение на земле, через Крест, через подвиги. Поэтому от нас не требуется жертвы как в Ветхом Завете. Мы призваны к готовому обеду. Все накрыто — приходите, веселитесь! Сейчас особенное время святок — торжество, когда ходим в храмы, причащаемся чаще, чем обычно, стараемся делать добро. Делать подарки друг другу надо каждый день, а не только на Новый год и Рождество. Сказав хорошее слово, просто улыбнувшись человеку, мы уже делаем доброе дело, и так жизнь начинает меняться. Желаю всем правильной жизни, чтобы росточек, посеянный в нас Господом, принес обильные плоды Духа Святого!»
Напомним, что сейчас продолжаются святки — святые дни между праздником Рождества Христова и Крещенским сочельником. В эти дни пост не соблюдается даже в среду и пятницу. Особенное святочное время принято посвящать радости, общению друг с другом, благотворительности и пестованию добродетелей.

(по материалам Архангельской епархии)

10 январь 10:39 | : Будни / Верую

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