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Архангельск: Куда жаловаться на снег?

Всю ночь в Архангельске кипела работа по очистке городских магистралей от снега. За сутки вывезено порядка 3342 куб снега. В связи со снегопадом Плесецкое дорожное управление перешло на круглосуточный режим работы, увеличило количество снегоуборочной техники на городских улицах.

На очистке города от снега задействованы 49 машин специализированной техники, 17 дорожных рабочих. В настоящее время производится обработка проезжей части и тротуаров противогололедными реагентами, а также очистка от снега пешеходных зон и проезжей части.

Ночью и утром уборка велась во всех городских округах. В настоящее время ведётся очистка улиц Воскресенкая, Выучейского, Галушина, проспектов Ленинградский, Московский, Троицкий, Обводный канал.

По мере необходимости Управление готово привлечь дополнительные силы для ликвидации последствий снегопада.

С жалобами или вопросами по качеству уборки дорог можно обращаться по круглосуточным телефонам диспетчерской службы ПДУ 8-921-240-17-20; 27-14-40.

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)

08 январь 11:41 | : Будни

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