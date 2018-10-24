"Праздник, несущий свет любви". Рождественское поздравление от Игоря Годзиша

В день празднования Рождества Христова глава Архангельска Игорь Годзиш поздравляет всех жителей с великим и светлым праздником.
- Рождественские дни наполнены особой радостью и дарят нам заряд добра, новые духовные силы, стремление делать благие дела. Этот теплый семейный праздник наполнен особым смыслом. Он несет людям свет любви, укрепляет веру в лучшее, учит милосердию и состраданию. Рождество Христово объединяет нас в стремлении сохранить духовно-нравственные ценности, великое культурное наследие нашего народа. В этот светлый день от всей души желаю вам счастья, крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях! Пусть в ваших семьях всегда царит радость, любовь и согласие! Счастливого Рождества! – говорится в поздравительном адресе Игоря Годзиша.