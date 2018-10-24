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Место для дискуссии: Христианство взорвало мир?

Христианство даст фору любой философской системе. Такую мысль выразил священник Михаил Юров на дискуссии «Рождество Христово как приход новой эры» в кафе-галерее «СтепановЪ» в Архангельске.

«Христианство взорвало мир, потому что оно весьма нетривиально, — сказал отец Михаил. — Это открытая для всех религия, где нет тайных знаний и элитарности, оккультизма и эзотерики. Каждый может встретиться с Богом — и это будет встреча его личная, а не общины, полиса или всего мира. В христианстве есть место всем — богатому и бедному, образованному философу и деревенскому простецу. В христианстве нет элиты и нет черни, толпы, которую античные философы презрительно сравнивали со стадом свиней, топчущих друг друга в поисках пропитания. Бог для всех открыл полноту знания о Себе, Он не чурается ни одним человеком. Бог пришел к самым простым людям — Христос из рыбаков сделал философов и богословов».

Бог пришел к человечеству — совершилось то, что не могла помыслить самая высокая античная философия, напомнил отец Михаил: «На периферии Вселенной, в глухой провинции Римской империи более двух тысяч лет назад родился Христос. Это событие разделило историю на "до" и "после". Тысячелетиями человек ждал непосредственного контакта с Божеством. Воскурялся фимиам, приносились жертвы, слышались плачи, стенания, вопли. Бог как будто молчал тысячи лет. И вдруг контакт произошел! Свершилось воплощение Бога. Это не могло прийти в голову никому: Сам Бог освятил Собой все в человеке, не возгнушался ничем, Сам прочертил коридор, путь, линию, по которой должен следовать человек. Совершенный скандал — Бог стал человеком! Это было немыслимо. Христа оплевали, распяли, уничтожили. Ради этого Он шел сюда? Ради тех людей, которые Его так и не поняли? Да! Из колоссальной, бесконечной любви к каждому человеку».

Бог сделал шаг навстречу людям, теперь дело за человеком — ответить Христу или промолчать. «После Рождества Христова поменялся ли мир в одночасье? Нет. Но прошли века, и христианство создало западноевропейскую цивилизацию. На бытовом уровне, на уровне повседневного лексикона и правовых отношений мы живем в библейском пространстве. Этические установки христианства опосредованно живут в мире. Христианство радикально изменило грубый и жестокий ветхий мир, принесло гуманизм — представление о том, что все вращается вокруг человека, а он ориентирован на Бога. Именно фигура Христа склеила историю человечества в цельную картину. Именно Спаситель перебросил мостик между человечеством и Божеством, между Ветхим и Новым Заветами. Во Христе я вижу Бога, слышу Его, даже не имея мистического контакта. Я свободен ответить Христу, пойти к Нему навстречу, принять Его Благую Весть. И начало моей свободы — в Рождестве Христовом!» — сказал отец Михаил.

Отметим, что встреча со священником стала частью цикла «Вера и знание» — просветительского проекта кафе «Степановъ», философского клуба «Антиномия» и Архангельской епархии.

(по материалам Архангельской епархии)

05 январь 09:12 | : Будни / Верую

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