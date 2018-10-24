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Информационно-аналитический портал
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Как проснуться 1 января без головной боли? Советы редакции

Основной совет медиков – не пить на Новый год или ограничиться одним бокалом шампанского, мы оставим, как нечто нереальное. «Если людина не пьет, то больной или подлюка» (кажется, Петр Первый).

Остановимся на реальных советах:

  1. Не мешать водку с пивом (ёрш) или шампанским (белый медвежонок)

Самое сильное опьянение вызывает бесконтрольная смена алкогольных напитков. Чтобы утром не болела голова, надо придерживаться какой-либо выбранной линии, причем, по особой системе. После первого бокала шампанского, выберите себе напиток вечера. Но и здесь надо следовать принципам: не смешивать зерновые спирты — водка, виски, джин, виноградные — вино, коньяк, бренди, а также ягодные, фруктовые и иные. Естественно, покупая спиртное к празднику, не гонитесь за дешевизной.

  1. Народные советы и их разоблачение

Не стоит съедать жирную пищу или масло перед приемом алкоголя. Это грозит резким переходом в состояние нестояния, произойдет сбой в работе ферментных систем и резко вырастет нагрузка на печень и поджелудочную железу. Тем более что и меню новогоднего стола к этому располагает. Это грозит изжогой, тяжестью в желудке, расстройством кишечника и тошнотой.  Не столь полезно в нетрезвом состоянии и выходить «проветриться» из тепла на улицу. Прогулка на холоде способна привести к резкому ухудшению самочувствия,

  1. Знай свою норму

Любой взрослый человек имеет представление, сколько он может принять грудь, для каждого этот литраж индивидуальный. Врачи считают, что цифра записана в вашем генетическом коде, с которым не поспоришь и не изменишь. Поэтому не старайтесь побить личный рекорд в главную ночь года, чтобы не испортить праздник ни себе, ни окружающим. Не старайтесь соревноваться с участниками застолья, чтобы дело не дошло до алкогольного отравления, и понадобилась помощь медиков.

  1. Правильно начните праздновать

Главный редактор ИА RUSNORD Леонид Черток, основываясь на своём многолетнем опыте встреч нового года, советуют часов в 7-8 вечера в процессе нарезания салатов пропустить рюмку холодной водки и закусить её канапе с толстым слоем сливочного масла, украсив его солидной горкой красной икры или ломтиком жирной морской соленой рыбы. И стоп… до посадки за стол. Такой нехитрый приём создаст нужную лыжню в ваш желудок. Ну, а поздний завтрак 1 января начать с тарелки похметологического супчика (рецепты здесь).

 

Берегите ваши головы!

И С НАСТУПАЮЩИМ!

Редакция информационно-аналитического агентства RUSNORD

 

 

31 декабрь 11:52 | : Будни

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