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"Пусть в душе живут вера, надежда, любовь!". Игорь Годзиш поздравляет архангелогородцев с Новым годом

В канун праздника глава Архангельска Игорь Годзиш обращается к горожанам с наилучшими пожеланиями.

- Дорогие архангелогородцы! От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом! Стрелки на часах ускоряют бег, и совсем скоро каждый из нас в кругу родных и любимых людей будет отмечать наступление 2019-го года, вспоминать самые яркие события и загадывать желания.  Они обязательно сбудутся, если мы не только останемся верны своим стремлениям, но и будем стараться претворить их в жизнь.

2019-й мы встречаем с новыми планами, с желанием продолжить начатое и уверенностью в своих силах. Мы вместе создаем современную историю города. Хочу каждого из вас поблагодарить за ваш труд и любовь к родному городу. В наступающем году Архангельск отметит юбилейную дату – 435 лет со дня основания. Давайте постараемся сообща сделать наш город  еще лучше!

Дорогие друзья! От всей души желаю, чтобы ваши дома были наполнены теплом и уютом, сердца - любовью, а глаза светились от счастья. Пусть жизнь радует вас, а в душе всегда живут вера, надежда и любовь! С праздниками! – говорится в поздравительном адресе Игоря Годзиша.

31 декабрь 11:01 | : Будни

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