На крыльях из Нарьян-Мара в Санкт-Петербург, Архангельск, Екатеринбург, Киров, Челябинск и Уфу

«Авиакомпания «РусЛайн» продолжает расширять географию полетов, и на этот раз делает доступным большое количество направлений для жителей Нарьян-Мара, реализуя стратегию осуществления перелетов между региональными центрами в обход Москвы. Уже с 7 января жители Нарьян-Мара смогут улететь в Санкт-Петербург, Екатеринбург, Архангельск, с 8 января – в Киров, а с февраля – в Уфу и Челябинск по доступным тарифам», – комментирует Александр Крутов, коммерческий директор авиакомпании «РусЛайн».
Все перелеты будут осуществляться на комфортабельных 50-ти кресельных канадских самолетах Bombardier CRJ-100/200.
Билеты можно забронировать и приобрести на сайте перевозчика, а также в кассах агентств по продаже билетов.