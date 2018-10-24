Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

На крыльях из Нарьян-Мара в Санкт-Петербург, Архангельск, Екатеринбург, Киров, Челябинск и Уфу

«Авиакомпания «РусЛайн» продолжает расширять географию полетов, и на этот раз делает доступным большое количество направлений для жителей Нарьян-Мара, реализуя стратегию осуществления перелетов между региональными центрами в обход Москвы. Уже с 7 января жители Нарьян-Мара смогут улететь в Санкт-Петербург, Екатеринбург, Архангельск, с 8 января – в Киров, а с февраля – в Уфу и Челябинск по доступным тарифам», – комментирует Александр Крутов, коммерческий директор авиакомпании «РусЛайн».

 

Все перелеты будут осуществляться на комфортабельных 50-ти кресельных канадских самолетах Bombardier CRJ-100/200.

 

Билеты можно забронировать и приобрести на сайте перевозчика, а также в кассах агентств по продаже билетов.

27 декабрь 14:32 | : Будни

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


"Древарх - наш губернатор!". "Сказки бабушки Галины", выпуск 42-й (новогодний)
А где твое "турецкое седло"? Интервью с Юсупом Разыковым и Валерием Масловым (ВИДЕО)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Декабрь 2018 (243)
Ноябрь 2018 (234)
Октябрь 2018 (268)
Сентябрь 2018 (242)
Август 2018 (260)
Июль 2018 (235)

Деньги


все материалы
«    Декабрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20