«Молодежка ОНФ» запустила всероссийскую акцию по футболу «Уличный красава», которая будет проходить в несколько этапов. Всероссийская футбольная акция проводится с целью мотивировать подростков к здоровому образу жизни, предоставить возможность проявить себя в спорте в формате дворового футбола и получить ценные призы по результатам. Положение об акции, подписано со стороны Общероссийского народного фронта, АССК России, Министерства спорта РФ.
Заявку на участие Архангельских Команд можно подать до 28 октября на сайте уличныйкрасава. рф. Это является обязательным условием соревнований. Для этого нужно сформировать свою команду: 14-15 лет и 16-17 лет. Акция проводится по правилам вида соревнований «футбол 5х5» (футзал) – упрощенные правила мини-футбола.
Состав команды – 5 основных игроков и 2 запасных, минимальное количество игроков на поле в начале матча – 4, 1 вратарь. Продолжительность матча – 2 тайма по 15 минут (последняя минута чистого времени), перерыв между таймами составляет не более 3 минут. К участию в акции на всех этапах не допускаются команды и учащиеся специализированных детско-юношеских спортивных школ и детско-юношеских спортивных школ всех категорий, академий футбола, футбольных школ олимпийского резерва, футбольных и мини-футбольных школ при профессиональных футбольных и мини-футбольных клубах, а также других команд, принимающих участие в соревнованиях, проводимых в рамках II части Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта России на 2018 год. Команды имеют право зарегистрировать не более 11 человек в своем составе, в том числе 10 игроков и 1 тренера или представителя команды. Команды, не прошедшие электронную регистрацию, к участию в акции не допускаются.
Акция проводится в 4 этапа:
1 этап: муниципальный. Акция проводится в муниципальных районах и городских округах субъектов РФ с 29 октября по 11 ноября 2018 года. По итогам всех игр определяется 1 команда в каждой возрастной группе в каждом муниципальном образовании для участия в следующем этапе.
2 этап: региональный. Акция проводится в региональных центрах субъектов РФ с 12 по 25 ноября 2018 года. По итогам всех игр определяются по 1 команде в каждой возрастной группе от каждого субъекта для участия в следующем этапе.
3 этап: межрегиональный (финалы Федеральных округов РФ + 3 города Федерального значения – г. Москва, г. Санкт Петербург, г. Севастополь). Акция проводится в административных центрах Федеральных округов РФ и 3х городах федерального значения. Единый день проведения межрегионального этапа – 9 декабря 2018 года).
По итогам всех игр определяется по 1 команде в каждой возрастной группе от федерального округа и городов федерального значения для участия в следующем этапе. В следующий этап переходят 11 команд в каждой возрастной группе (команды-победители турниров 8 региональных округов и 3 городов федерального значения).
4 этап: финальный. Акция проводится в г. Москве/Сочи с 22 по 24 декабря 2018 г. Принимают участие команды-победители межрегионального этапа (11 команд в возрасте 14-15 лет, 11 команд в возрасте 16-17 лет).
«Акция Общероссийского народного фронта организована для мальчишек, которые любят погонять мяч и у себя во дворе, и на спортивной площадке, архангельская команда «Молодежки ОНФ» приглашает ребят двух возрастных категорий зарегистрироваться на сайте своей командой и проявить себя с лучшей стороны во время матчей. Главный приз всероссийской акции «Уличный красава» - это современная, оборудованная футбольная площадка для команды-победительницы, - отметил представитель команды «Молодежки ОНФ» в Архангельской области Кирилл Неёлов.