Ушел из жизни последний "первый коммунист" Архангельска

Вчера на 83-м году жизни скончался бывший первый секретарь Архангельского горкома КПСС и председатель Архангельского горисполкома Алексей Пушкин.
Алексей Петрович Пушкин родился 25 октября 1935 года в Калининской (ныне Тверской) области в крестьянской семье. По окончании в 1964 году Днепропетровского института инженеров железнодорожного транспорта был направлен на работу в Архангельск. Трудился в Исакогорском райкоме КПСС и в районном комитете народного контроля. В 1972-м переведён в Архангельский горком КПСС.
В сентябре 1972 года избран заместителем председателя, а в июне 1973-го — первым заместителем председателя Архангельского горисполкома. Тогда же окончил заочную высшую партийную школу при ЦК КПСС. С 1974 по 1977 гг. был вторым секретарём Архангельского горкома КПСС.
В ноябре 1977 года Алексей Пушкин стал председателем Архангельского горисполкома и оставался на этом посту восемь лет. С декабря 1985 по ноябрь 1990 гг. он работал первым секретарём Архангельского горкома КПСС. Находясь на высоких должностях, Алексей Петрович много сил и энергии отдавал решению вопросов благоустройства города, развития городских предприятий и повышения эффективности производства.
Награждён орденами «Знак Почёта», Трудового Красного Знамени и медалями.
Прощание с Алексеем Петровичем Пушкины состоится в субботу, 27 октября, с 11.00 до 11.30 в здании судмедэкспертизы Архангельской областной больницы (г. Архангельск, ул. Теснанова, 21). Похороны пройдут на городском кладбище Южная Маймакса.