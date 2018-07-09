Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Назовите архангельский аэропорт - "Удалкиным". По России катится пандемия переименований

По России катится компания по присвоению аэропортам имен собственных.

Уже известно, что аэропорт Екатеринбурга будет носить имя известного государственного деятеля Василия Татищева, много сделавшего для становления уральской промышленности. Такое желание озвучил министр культуры РФ Владимир Мединский.

Однако выяснилось, что идея о переименовании исходит от митрополита Тихона Шевкунова. По мнению влиятельного священнослужителя, по некоторым данным духовника президента Путина, у воронежского аэропорта «слишком лихое название «Бесовец»...

Несмотря на то, что на местах инициатива Мединского и Шевкунова вызвала недоумение даже во вполне лояльной среде, механизм кампанейщины закрутился на всю мощь. Спустя считанные дни после вброса идеи под ее реализацию уже был запущен целый сайт со списком причастных организаций — Общественная палата РФ, Общество русской словесности, Русское географическое общество, Русское историческое общество и Военно-историческое общество.

Темп происходящего поражают: за два месяца в 45 крупных городах России предлагается взять и поменять давно привычные названия воздушных гаваней.
Напомним, аэропорт «Архангельск», носящий в народе неофициальное название «Талаги» (также называется находящаяся в этом пригороде Архангельска психиатрическая лечебница), тоже попал в «список 45-ти». Пока народное голосование крутится вокруг трёх фамилий – Ломоносов, Папанин и Шмидт.

В свою очередь главный редактор ИА RUSNORD Леонид Черток предлагает переименовать «Аэропорт «Архангельск» в «Аэропорт им. Удалкина».

И небанально, и звонко, и загадочно…

(коллаж сайта «Регион 29»)

22 октябрь 13:09 | : Будни

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


Ночной скандал в здании Архангельского облСобрания: Главный общественник региона "плюет" на журналистов
Реквием по медведю и борщевику. "Сказки бабушки Галины", выпуск 40
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Октябрь 2018 (179)
Сентябрь 2018 (242)
Август 2018 (260)
Июль 2018 (235)
Июнь 2018 (273)
Май 2018 (244)


Деньги


все материалы
«    Октябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20