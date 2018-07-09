Назовите архангельский аэропорт - "Удалкиным". По России катится пандемия переименований

По России катится компания по присвоению аэропортам имен собственных.
Уже известно, что аэропорт Екатеринбурга будет носить имя известного государственного деятеля Василия Татищева, много сделавшего для становления уральской промышленности. Такое желание озвучил министр культуры РФ Владимир Мединский.
Однако выяснилось, что идея о переименовании исходит от митрополита Тихона Шевкунова. По мнению влиятельного священнослужителя, по некоторым данным духовника президента Путина, у воронежского аэропорта «слишком лихое название «Бесовец»...
Несмотря на то, что на местах инициатива Мединского и Шевкунова вызвала недоумение даже во вполне лояльной среде, механизм кампанейщины закрутился на всю мощь. Спустя считанные дни после вброса идеи под ее реализацию уже был запущен целый сайт со списком причастных организаций — Общественная палата РФ, Общество русской словесности, Русское географическое общество, Русское историческое общество и Военно-историческое общество.
Темп происходящего поражают: за два месяца в 45 крупных городах России предлагается взять и поменять давно привычные названия воздушных гаваней.
Напомним, аэропорт «Архангельск», носящий в народе неофициальное название «Талаги» (также называется находящаяся в этом пригороде Архангельска психиатрическая лечебница), тоже попал в «список 45-ти». Пока народное голосование крутится вокруг трёх фамилий – Ломоносов, Папанин и Шмидт.
В свою очередь главный редактор ИА RUSNORD Леонид Черток предлагает переименовать «Аэропорт «Архангельск» в «Аэропорт им. Удалкина».
И небанально, и звонко, и загадочно…
(коллаж сайта «Регион 29»)