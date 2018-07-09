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Активисты Народного фронта проверили безопасность дорог возле архангельских школ

Активисты Общероссийского народного фронта в Архангельской области в рамках первого этапа всероссийской акции «Дорога в школу» провели обследование улично-дорожной сети и пешеходных переходов на пути следования школьников в учебные учреждения областного центра. В рейде общественников приняли участие представители ГИБДД и городского департамента образования.

Общественникам пришлось печально констатировать, что в радиусе общеобразовательной школы №30, с прилегающими улицами Квартальной, Жосу, Кононова, Почтовый тракт и Воронина наблюдается полное отсутствие дорожных знаков и разметки, которые бы указывали водителям автомобилей об участках, где нужно снизить скорость и быть предельно внимательными. Руководство школы неоднократно обращалось в администрацию города с просьбой установить дорожные знаки, оборудовать пешеходные переходы и светофор в непосредственной близости к школе, но власти до сих пор не предприняли каких – либо мер.

«Школьники вынуждены идти на учебу по обочинам дорог, так как на некоторых улицах отсутствуют тротуары, и перебегать проезжую часть там, где им удобно. Преподаватели школы пожаловались активистам ОНФ, что каждый день думают о том, как бы не произошло беды, – отметил член регионального штаба ОНФ Алексей Нестеренко. – Вызывает тревогу и тот факт, что даже возле самой школы отсутствуют и пешеходный переход, и знак «Осторожно, дети» – это противоречит всем национальным стандартам безопасности».

Активисты ОНФ обследовали пешеходный переход на улице Обводный канал – Володарского, в этом районе расположены две школы № 8 и № 22. На этой неделе, на пути в школу здесь была сбита школьница. По мнению общественников, пешеходный переход в таком многолюдном месте оборудован недостаточно: необходимо в кратчайшие сроки установить светофор и «лежачий полицейский», чтобы избежать ДТП, в которых могут снова пострадать дети.

Региональное отделение ОНФ направило письмо в администрацию города с просьбой принять меры по реконструкции улично-дорожной сети и пешеходных переходов на пути следования школьников в учебные учреждения по вышеуказанным адресам. Решение данного вопроса остается на контроле активистов ОНФ.

В рамках Всероссийской акции «Дорога в школу» общественники не только продолжат рейды, но и проведут внеклассные занятия по безопасности дорожного движения, изготовят светоотражающие фликеры. Затем светоотражающие элементы раздадут пешеходам в ходе совместного с ГИБДД рейда по неосвещенным участкам дорог.

Стоит напомнить, что акция «Дорога в школу» проводится в соответствии с указом президента России, лидера ОНФ Владимира Путина от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.», где в том числе поставлена задача снижения количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 г., а также снижения смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в 3,5 раза по сравнению с 2017 г. – до уровня, не превышающего четырех человек на 100 тыс. населения (к 2030 г. – стремление к нулевому уровню смертности).

19 октябрь 16:24 | : Будни

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