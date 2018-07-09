Не в последний путь. МУП "Спецтреcт" Архангельска возглавил человек из органов

На пустовавшее после ухода Романа Зарипова место главы архангельского МУПа «Спецтрест» (городские кладбища и прочий ритуал) пришел бывший заместитель директора «Горбань» по общим вопросам Александр Пирогов.
Человек из органов. Вот, что нем сообщают в пресс-службе городской администрации:
Александр Пирогов родился в Архангельске 28 декабря 1979 года. В 1999 году окончил Архангельский электротехникум связи, затем — Санкт-Петербургский финансово-экономический колледж и АГТУ. Имеет квалификации радиотехника, финансиста, инженера. Владеет английским языком. Много лет служил в системе МВД.