Парк «Зарусье» откроется завтра… приемами джиу-джитсу. В упрек САФУ

Да-да, мастер-класс этой таинственной восточной борьбы в виде утренней зарядки преподаст Чемпионка России Александра Иванова. Напомним, что весной этого года сестру-колясочницу другой чемпионки (уже мира) по джиу-джитсу Александры Яковлевой не пустили заниматься на стадион «Буревестник».
Вообще «Зарусье» специально спланировано и оборудовано под нужды маломобильных граждан… пусть САФУ будет стыдно.
Кроме этого, на мероприятии открытия обещана культурная программа, спортивные состязания и интерактивные площадки.
Завершится церемония посадкой елей, яблоней и берез, в чем может принять участие любой желающей.
Итак, «Зарусье» ждет первых посетителей завтра в 11 утра.
(фото издания «Правда севера»)