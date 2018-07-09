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Парк «Зарусье» откроется завтра… приемами джиу-джитсу. В упрек САФУ

Да-да, мастер-класс этой таинственной восточной борьбы в виде утренней зарядки преподаст Чемпионка России Александра Иванова. Напомним, что весной этого года сестру-колясочницу другой чемпионки (уже мира) по джиу-джитсу Александры Яковлевой не пустили заниматься на стадион «Буревестник».

Вообще «Зарусье» специально спланировано и оборудовано под нужды маломобильных граждан… пусть САФУ будет стыдно.

Кроме этого, на мероприятии открытия обещана культурная программа, спортивные состязания и интерактивные площадки.

Завершится церемония посадкой елей, яблоней и берез, в чем может принять участие любой желающей.

Итак, «Зарусье» ждет первых посетителей завтра в 11 утра.

(фото издания «Правда севера»)

19 октябрь 09:54 | : Будни

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