Личность и тело. Учиться силе духа у Ника Вуйчича

Человек с физическими или ментальными особенностями может украшать жизнь. Об этом рассказал помощник благочинного приходов Архангельска по катехизации протоиерей Олег Шевчук на семинаре по проблемам психического здоровья в столице Поморья.
Форум прошел в Центре помощи совершеннолетним гражданам с ментальными особенностями.
«Всемирная организация здравоохранения определяет психическое здоровье как состояние благополучия, в котором человек может реализовать свой потенциал, справляться с обычными жизненными стрессами, продуктивно и плодотворно работать, вносить вклад в жизнь общества», — отметил священник.
По словам отца Олега, психическое здоровье с православной точки зрения — это здоровье души: «Мы разделяем человека и его грех. Личность создана по образу и подобию Божиему. Бог добр, поэтому человек изначально тоже добр, но он портится, и если хочет взять себя в руки, то в покаянии меняет себя, развивается».
Выступающий обратил внимание публики на пример, который являет известный общественный деятель и писатель Ник Вуйчич*. «Он ограничен в чем-то и имеет телесные особенности, но он личность, у которой мы многому можем поучиться, — сказал отец Олег. — Личность может быть в теле, которое не совсем полноценно. У людей могут быть и ментальные особенности, но по православному мировоззрению это не мешает быть полноценными личностями. О таких людях нужно заботиться».
Также отец Олег отметил, что Господь помогает человеку реализовать свои возможности через общение: «У нас созданы специальные центры для того, чтобы люди, ограниченные в чем-то, могли общаться и реализовывать себя».
По словам священника, психическое здоровье связано с пониманием свободы. «Свобода — это умение выбирать пользу, а не убивать и отравлять себя. Если мы хотим помочь людям быть цельными общественно полезными личностями, надо предоставить возможность такой свободы. Центры, экспериментальные площадки, например, тренировочная квартира — это хорошая возможность помочь людям с особенностями раскрыться, почувствовать себя полноценными. Каждый, кто понимает важность этой цели, должен помочь таким людям», — считает отец Олег.
На семинаре присутствовали представители государственных и общественных организаций, которые участвуют в социальном обслуживании людей с ограниченными возможностями.
«Русская Православная Церковь имеет уникальный многовековой опыт поддержки инвалидов, в том числе с психическими расстройствами. Собравшиеся на семинаре специалисты с большим вниманием слушали выступление отца Олега и отметили необходимость взаимодействия организаций, оказывающих поддержку ментальным инвалидам, с представителями Церкви», — сообщается на странице ВКонтакте Союза инвалидов Поморья.
*Ник Вуйчич — австралийский проповедник, мотивационный оратор, благотворитель и писатель, родившийся без четырех конечностей вследствие редкого генетического заболевания.
(по материалам Архангельской епархии)