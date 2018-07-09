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Игорь Скубенко:: "Я горжусь знакомством с такими людьми!"

Глава Северодвинска Игорь Скубенко поздравил ветерана Великой Отечественной войны, старейшего рабкора города Михаила Платоновича Кочнева с 95-летием.

Игорь Скубенко передал ветерану поздравительную открытку от Президента России Владимира Путина и подарил фотоальбом «Город, где хочется жить», изданный к 80-летию Северодвинска.

- Здесь собраны лучшие фотографии города и завода, который строили Ваши родители, и которому Вы посвятили всю свою жизнь. Я всегда с интересом читаю Ваши заметки в газетах, поэтому пожелаю Вам здоровья и дальнейших успехов в творческом труде, - поздравил ветерана Игорь Скубенко.

Уроженец Вологодской области, юбиляр прибыл в посёлок Судострой на пароходе «Иван Каляев» вместе родителями, братом и тремя сёстрами. Михаил - пятый, самый младший ребёнок в семье.

В апреле 1938 года в газете «Сталинец» была напечатана его первая заметка. Тогда он был 14-летним школьником. Природная любознательность и неравнодушие и по сей день не позволяют ветерану опускать перо. Будучи уже в преклонном возрасте, Михаил Кочнев вступил в Союз журналистов России.

- Когда началась война, мы с товарищами пришли в военкомат: хотели попасть на фронт самостоятельно. Но нам сказали, нет, ребята, Красной Армии нужны грамотные офицеры. И когда мне исполнилось 18 лет, я был направлен в Цигломенское военное пулемётное училище. Но доучиться не дали два месяца. На фронтах складывалась тяжёлая обстановка и нас отправили: кого - под Ленинград, а кого - в Сталинград, - рассказал Михаил Платонович.

Но на фронте он оказался не сразу. Сначала была бомбёжка, тяжёлое ранение и полтора месяца лечения в госпитале, где молодой человек и встретил свою первую любовь.

- Хотели пожениться после войны. Но она ушла на фронт. Помогала эвакуировать раненых с поля боя, попала под обстрел снайперов и погибла, - вспоминает ветеран.

Потом были Сталинград и Ржев. За операцию за освобождение Смоленска Михаил Кочнев был удостоен Ордена Красной Звезды, а пять лет назад он получил подарок от губернатора Смоленской области Алексея Островского - фотоальбом о древнем городе стал знаком искренней благодарности за подвиг северянина. Михаил Платонович закончил войну в Китае, успев повоевать ещё и с империалистической Японией.

Михаил Платонович имеет множество наград: и боевых, среди которых Орден Славы, и трудовых. Он также является кавалером медали «За заслуги перед Северодвинском».

- Ветераны - наше достояние, образец стойкости и жизнелюбия. Я горжусь не только военным подвигом этого поколения, но и самим фактом знакомства с таким людьми, как Михаил Платонович Кочнев, - отметил Игорь Скубенко.

(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)

19 октябрь 07:45 | : Будни

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