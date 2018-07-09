По дороге в Царствие Небесное. О бренности земного бытия размышляет митрополит Даниил

Бог, придя на землю, распинается за наши грехи и, воскреснув, оставляет нам такое сообщество людей, которое называет Церковью. Не партией. Не общественной организацией. О том, что же такое Церковь Христова, зачем она нам дана, кто и как может о ней свидетельствовать, а также о том, что она дает простому человеку, размышляет митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил.
Способная вылечить
Церковь создана не случайно, ведь человек, который живет на земле, даже после крещения не может удержаться от греха. Святитель Игнатий (Брянчанинов) пишет, что до грехопадения человек был целостным. Сейчас у нас некая раздвоенность, мы на исповеди сожалеем и говорим, что будем бороться, будем стараться не впадать в какие-то грехи, но потом наше сердце и мысли меняются, и мы вновь погружаемся в прежнее состояние.
Во время этой борьбы Христос награждает нас не только за результат. Святой Иоанн Златоуст пишет, что если бы Господь миловал нас только за победы и большие достижения, то ад бы торжествовал. Бог награждает нас за саму борьбу, за участие. Даже наше намерение Господь принимает как само действие. Потому что Он нас любит и хочет, чтобы мы были здоровыми от греха.
Организация, которая способна вылечить человека от духовного недуга, называется Церковью. Без ее таинств невозможно спастись, невозможно очиститься, ведь спасение — это очищение прежде всего. А ничто нечистое не может войти в Царство Небесное.
Мы живем в среде, наполненной грехом, который загрязняет человеческую душу. Поэтому Господь, зная, что человек непостоянен, оставил нам Церковь — место, где не просто дают анестезию от болезни под названием «грех», но полностью устраняют его причины, сколько бы раз в день мы ни падали.
Потому Он и говорит в Ветхом Завете: «Если грехи ваши будут багряны, как снег их убелю» (Ис. 1:16). В один момент сделать из темного, окровавленного светлое и белое как снег — это главное призвание той структуры, которая называется Церковью Христовой. Если бы не было Церкви, то ни один человек не смог бы переступить порог Рая.
Сила Крови Христовой
Апостол Павел говорит, что «Церковь есть столп и утверждение истины» (1 Тим. 3:15). А глава Церкви — Господь, и мы составляем один организм с Ним. Каждый человек — маленькая клеточка этого большого организма. Благодаря этой «межклеточной» связи мы способны противостоять противнику, который в миллионы раз сильнее нас. Когда мы участвуем в жизни Церкви, тогда благодать Божия не дает козням диавольским влиять на наши сердца.
Сила Церкви — в соединении со Христом и теми воинами, которые добились самых блистательных побед и не просто ушли с арены земного бытия, а заняли такую высоту, с которой им все видно и легко помогать нам. Эта связь осуществляется через наше сердце и нашу молитву.
Человек восстанавливает свою поврежденную грехом природу, когда обращается с покаянием к Богу. Вот почему, как пишут отцы, нам нужно чаще исповедоваться. Если согрешил, сразу же кайся пред Богом и при первой возможности иди на исповедь. Грех — это яд, который постоянно разрушает организм, лишает его силы, защиты. Его надо извергнуть из себя.
После очищения на исповеди мы должны соединиться с Христом, Который есть путь и истина, и жизнь (Ин. 14:6). Для этого в Церкви Самим Господом установлено таинство Причастия.
Если в клетки живого организма какое-то время не попадает кровь, они становятся нежизнеспособными. Первое время они кое-как еще функционируют, а потом отмирают. Так и человек. Если он не причащается Святых Христовых Таин, то у него нет прочных связей с Богом, у него только имитация, и этот человек не способен противиться злу, не может защитить себя и своих близких.
Есть много христиан, которые называют себя христианами, но в них не течет Кровь Христова. Когда мы приходим в храм и причащаемся от единой Чаши, тогда, чужие с точки зрения плотского родства, мы становимся самыми близкими родственниками друг другу.
Место тренировки
Люди, которые знакомы с христианским вероучением лишь поверхностно, часто задают такой вопрос: зачем утверждать, что без Церкви нет спасения? Ведь Бог создал множество дорог: у нас есть церкви для христиан, мечети для мусульман, пагоды для буддистов, у нас есть люди, которые вообще безо всякой религии идут напрямую к Богу…
Ответ в этом случае один. Дорога в Царство Небесное лежит только через Христа, Его нельзя миновать. Господь сказал: «Никто не приходит ко Отцу, как только через Меня» (Ин.14:6). Это как труднодоступный перевал, через который необходимо пройти. Нужно иметь определенную подготовку, экипировку, без этого ты не поднимешься по горам. Еще ты должен прежде потренироваться как следует. Так и Церковь — это место правильной тренировки. Здесь и экипировку дают, и, как пишет апостол Павел, обувь, шлем и щит, потому что во время этого восхождения на тебя еще будут нападать. А пройти другим перевалом нельзя.
Сам Спаситель заповедует нам свидетельствовать об истине, явленной в Церкви. Он говорит: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари» (Мк. 16:15). И наша миссия должна быть такой, чтобы мы могли достучаться до людских сердец, чтобы люди поняли: Церковь — это настоящая сокровищница и подлинный путь спасения.
Каждый человек должен быть проповедником, это обязанность христианина. Конечно, в большей мере, это задача апостолов и их преемников, священнослужителей.
Человек состоит из тела и души, а душа — это свет Божий, который может освещать дорогу тебе и другим, или не может. Поэтому-то Господь и сказал: «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Мф. 5:16).
Подлинная миссия
Все мы спотыкаемся, падаем, когда поднимаемся на духовные вершины. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Мы, земные люди, греховны, но после падения встаем и поддерживаем друг друга. Мне очень нравятся слова Иоанна Златоуста, который объясняет, почему Бог попускает, чтобы священнослужители впадали в такие же тяжелые грехи, как и миряне. Это происходит для того, чтобы они были милостивыми на исповеди, чтобы они могли сострадать человеку, плакать с плачущими и веселиться с радующимися.
Подлинная миссия такова и есть, от сердца к сердцу: согреть того, кто нуждается, помочь ему, то есть это не пустые слова о вере, а конкретные дела.
Апостол Павел пишет коринфянам: «Посмотрите, братия, кто вы, призванные: не много из вас мудрых по плоти, не много сильных, не много благородных» (1Кор. 1:26) Господь, по слову апостола, взял «сор», «прах» мира, обычных рыбаков и сделал их проповедниками. Ведь что может рыбак? Что он способен рассказать духовного? Здесь явно видна милость Божия. Священномученик Онуфрий (Гагалюк) в утешение пастырям писал, чтобы они не смущались, если у них нет такого таланта, как у других священников. Каждый проповедует, как он может. Наша проповедь не в красивых словах, а в силе Христовой. Когда с простыми словами соединены истина Спасителя и твоя жизнь, только тогда они действуют на человека. И таких примеров множество.