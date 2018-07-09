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Момент истины для "ПДУ". Уже в эти выходные в Архангельске ожидается первый снег

По прогнозам синоптиков, в ночь с субботы на воскресенье улицы и дворы Архангельска с 50—процентной вероятностью может припорошить снежком.

Более точно слабый снег выпадет в северных и северо-восточных районах региона.

- Скорее всего, снег может выпасть в ночь на 14 октября. Может, кто-то и увидит, но обильного выпадения мы не ждем. Днем-то тепло будет, поэтому отдельные снежинки ночью — всё, на что мы можем рассчитывать. Но пока об этом мы говорим с осторожностью. На следующей неделе на фоне повышенного давления осадки пройдут лишь местами. Неделя будет теплой. Днем в среднем по области +6... +11 градусов, а ночью — +1... +6 градусов, - дает комментарий журналистам начальник отдела метеорологических прогнозов Северного УГМС Людмила Цыплакова.

По многолетним наблюдениям, первый снег в Поморье выпадает в первой декаде октября, в этот раз он слегка припозднился в связи с непривычно теплой весной и затяжной летней жарой.

Впрочем, в Архангельск в своей беде не одинок – выпадение снега на этих выходных ожидается в Омске, Челябинске, Тюмени и Екатеринбурге.

Совсем немного и мы узнаем, готово ли к этой природной напасти «Плесецкое дорожное управление», чья работы в прошлую зиму подвергалась самой уничижительной критике со стороны простых архангелогородцев.


12 октябрь 13:26 | : Будни

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