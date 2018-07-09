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Глядя в небо. Тысячи перелетных птиц покидают Архангельскую область

На прошлой неделе участники школьных лесничеств из деревень Лопшеньга и Летняя-Золотица приняли участие в общеевропейском учёте птиц.


Уже в 25-й раз крупнейшая международная организация по охране птиц BirdLife International проводит Общеевропейский учёт перелетных птиц – масштабную акцию, имеющую широкий общественный резонанс.


Цель ежегодной акции «Осенние дни наблюдений за птицами» – привлечь внимание людей к проблемам сохранения птиц и их местообитаний. Главная задача Общеевропейского учёта птиц – переписать всех пернатых, встреченных за определённый промежуток времени в разных точках Евразии, и направить результаты своих наблюдений в координационные центры.


Через национальный парк «Онежское Поморье» проходит глобальный Беломоро-Балтийский миграционный путь птиц. Следуя ему, тысячи гусей и лебедей летят в сентябре и октябре от мест гнездования в российских тундрах на зимовки в страны Западной Европы. В границах национального парка «Онежское Поморье» расположена ключевая орнитологическая территория России «Унская губа – АР-010». На территории отмечено более 200 видов птиц – невероятное разнообразие, представляющее интерес для юных орнитологов.


Во время занятий участники школьных лесничеств из деревень Лопшеньга и Летняя-Золотица познакомились с лётным составом Онежского полуострова, посмотрели фильм «Птицы на гнёздах» и видео с фотоловушек национального парка «Онежское Поморье».


Вооружившись фотоаппаратами и биноклями, ребята смогли наблюдать за перелётными птицами. Результаты своих наблюдений участники школьных лесничеств передадут в координационные центры BirdLife International.


 

12 октябрь 11:23 | : Будни

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