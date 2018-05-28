Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Доставайте ваши ведра! В ночь с пятницы на субботу Архангельск останется без воды

В ночь с пятницы на субботу большинство районов Архангельска останется без воды.

Предполагается следующий график: с 19 до 21 давление начнут понижать, с 21 до 8 воды не будет вовсе. К 10 часам напор обещают вернуть в нормальное состояние.

А всё из-за ремонтных работ, которые несколько раз переносили – то выборы, то Маргаритинская ярмарка.

Всё плановое, никаких прорывов.

Наблюдатели высказывают надежду, что после передачи архангельского «Водоканала» в концессию такие «сухие» ночи постепенно сойдут на нет…

 

09 октябрь 14:33 | : Будни

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


Ночной скандал в здании Архангельского облСобрания: Главный общественник региона "плюет" на журналистов
Реквием по медведю и борщевику. "Сказки бабушки Галины", выпуск 40
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Октябрь 2018 (76)
Сентябрь 2018 (242)
Август 2018 (260)
Июль 2018 (235)
Июнь 2018 (273)
Май 2018 (244)


Деньги


все материалы
«    Октябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20