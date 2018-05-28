Доставайте ваши ведра! В ночь с пятницы на субботу Архангельск останется без воды

В ночь с пятницы на субботу большинство районов Архангельска останется без воды.
Предполагается следующий график: с 19 до 21 давление начнут понижать, с 21 до 8 воды не будет вовсе. К 10 часам напор обещают вернуть в нормальное состояние.
А всё из-за ремонтных работ, которые несколько раз переносили – то выборы, то Маргаритинская ярмарка.
Всё плановое, никаких прорывов.
Наблюдатели высказывают надежду, что после передачи архангельского «Водоканала» в концессию такие «сухие» ночи постепенно сойдут на нет…