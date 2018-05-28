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Белые медведи в Арктике больше не будут есть метеорологов (видео)

Благодаря поддержке Всемирного фонда дикой природы на метеостанции имени Федорова на острове Вайгач установлено оборудование, которое позволит защитить сотрудников от встреч с белыми медведями.

На морской гидрометеостанции имени Е.К. Федорова (МГ-2) постоянно живут и работают четыре специалиста. Здесь, на северной оконечности острова Вайгач, между Карским и Баренцевым морями проходит один из миграционных маршрутов белых медведей. Хищники довольно часто становятся непрошенными гостями полярников. Так, в августе и сентябре этого года «хозяева Арктики» наведывались на станцию практически каждый день, иногда – одиночные особи, зачастую – самки с детенышами.

По счастью, в результате подобных встреч на Вайгаче не страдали ни люди, ни животные, занесенные в Красную книгу. Однако, такие «визиты» значительно осложняют работу специалистов – иногда сотрудники станции оказывались буквально в осаде и по нескольку дней боялись выходить наружу.

«Предотвращение конфликтов между человеком и белым медведем – одно из важнейших направлений нашей работы, комментирует директор Баренц-отделения WWF России Олег Суткайтис. – Очевидно, что из-за изменений климата и сокращения ледового покрова в Арктике, в будущем хищники все чаще будут выходить к людям. Надеюсь, что наш проект позволит избежать негативных последствий подобных встреч».

«Полярная станция на острове Вайгач остается одной из самых привлекательных для белых медведей, – соглашается начальник ФГБУ «Северное УГМС» Роман Ершов. – Меры, которые принимает Северное управление гидрометслужбы совместно со Всемирным фондом дикой природы на этой станции, должны показать эффективность с точки зрения охраны самих белых медведей и безопасности работников станции. В дальнейшем опыт МГ-2 им. Е.К. Федорова мы планируем использовать и на других полярных станциях управления».

 

 

Грант Всемирного фонда дикой природы, предоставленный Северному управлению гидрометслужбы, позволил оборудовать здание метеостанции. На всех окнах установлены прочные решетки – чтобы особо любопытный медведь не смог забраться внутрь. По периметру установлены прожекторы и система видеонаблюдения. Таким образом, полярники видят всю территорию вокруг станции и, выходя на улицу, могут не опасаться внезапного нападения хищника.

 «Оборудование хорошее, посмотрим, как оно себя покажет в дальнейшем, – рассказывает метеоролог МГ-2 им. Е.К. Федорова Алексей Абрамчук. – Хочется поблагодарить команду WWF России. Нам стало намного комфортнее работать, на улицу можем выходить спокойно, не боясь нос к носу столкнуться с медведем».

Система уже дает первые результаты: сразу после установки камера поймала белого медведя, который стоял прямо у входа в здание. Метеорологи уверены, что этот зверь – далеко не последний «незваный гость» на станции – впереди долгая полярная зима.

09 октябрь 13:44 | : Будни

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