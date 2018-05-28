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В Архангельске спецназовцы "месились" за краповый берет

За право ношения крапового берета боролись 50 военнослужащих Северо-Запада.

Подробности от «Регион 29»:

Кандидаты долго готовились в своих подразделениях, а сам экзамен прошёл на полигоне отряда «Ратник». Военнослужащие совершили десятикилометровый марш-бросок в полной боевой выкладке, преодолели огненную полосу препятствий, штурмовали высотное здание и метко стреляли.

Все испытания смогли пройти меньше половины участников. Кульминацией экзаменов стали поединки, во время которых каждый финалист провёл 12-минутную схватку по правилам рукопашного боя с тремя противниками. 

О накале борьбы и сложности экзамена говорит только тот фак, что право на краповый берет из 50 участников завоевали только 6 человек – 5 бойцов отряда «Ратник» и 1 сотрудник спецотряда быстрого реагирования.

Напомни, что краповый берет – высшая форма отличия в подразделениях специального назначения.

09 октябрь 12:16 | : Будни

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