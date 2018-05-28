В Архангельске спецназовцы "месились" за краповый берет

За право ношения крапового берета боролись 50 военнослужащих Северо-Запада.
Подробности от «Регион 29»:
Кандидаты долго готовились в своих подразделениях, а сам экзамен прошёл на полигоне отряда «Ратник». Военнослужащие совершили десятикилометровый марш-бросок в полной боевой выкладке, преодолели огненную полосу препятствий, штурмовали высотное здание и метко стреляли.
Все испытания смогли пройти меньше половины участников. Кульминацией экзаменов стали поединки, во время которых каждый финалист провёл 12-минутную схватку по правилам рукопашного боя с тремя противниками.
О накале борьбы и сложности экзамена говорит только тот фак, что право на краповый берет из 50 участников завоевали только 6 человек – 5 бойцов отряда «Ратник» и 1 сотрудник спецотряда быстрого реагирования.
Напомни, что краповый берет – высшая форма отличия в подразделениях специального назначения.