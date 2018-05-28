Ушел последний богатырь Поморья. Памяти Александра Тутова

Не стало Александра Тутова. 6 октября в больнице скончался архангельский писатель, общественник, организатор ролевого движения и исторической реконструкции на Русском Севере, врач Александр Николаевич Тутов.
Масштаб сделанного им велик. Именно Александр стоял у истоков таких значимых событий культурной жизни Архангельской области, как «Маргаритинская ярмарка» и «Поморский Новый год», фестиваля исторических единоборств «Нордкон», литературных фестивалей «Земля родная» (Красноборский район) и памяти Александра Грина (Кегостров, Архангельск), Дней Ермака и т.д. Увы, не все его общественные инициативы удалось реализовать – он был поистине генератором новых идей. Он – автор более тридцати книг, в основном художественной прозы, диапазон которой велик: от сказок для детей и их родителей до исторических романов («Спартанец»), военной прозы («Русские в Сараево»), фэнтези («Легенда о короле»), научной фантастики («Сага о черном ангеле»), от сборника стихов до статей по медицине. В девяностые годы, будучи депутатом областного Собрания, помогал выживать региональному здравоохранению, культуре, способствовал становлению молодежной политики. Достойный вклад внес он и в медицину: в частности, разработал свой особенный метод массажа. Он много интересовался идеями евразийства, работами Льва Гумилева.
В последние годы его жизненная стезя, казалось бы, пошла круто вверх: в известных столичных издательствах должны были переиздаваться его книги; некоторые из них при желании можно было переработать в сценарии будущих фильмов. Но, как пел Владимир Высоцкий:
Смерть самых лучших намечает
И дергает по одному.
Еще один ушел во тьму…
Мне посчастливилось быть соратником и соавтором Александра. Из-под наших перьев-клавиш вышло три сборника диалогов («Застольные беседы» и «Поморские беседы»), был готов материал для четвертой, выпущена книга о казачестве на Русском Севере, написана книга об его отце, известном в регионе хозяйственном руководителе. Начата работа над книгой о Спарте, развеивающей многие мифы об этой уникальной цивилизации. В дальнейших совместных планах была книга о землепроходцах, уроженцах Поморья…
Ушел Александр – и, кажется, не стало в наших краях последнего богатыря.
Поневоле вспоминаешь слова столь любимого им и мною Юрия Шевчука:
В последнюю осень ни строчки, ни вздоха.
Последние песни осыпались летом.
Прощальным костром догорает эпоха,
И мы наблюдаем за тенью и светом…
Голодное море, шипя, поглотило
Осеннее солнце, и за облаками
Вы больше не вспомните то, что здесь было,
И пыльной травы не коснетесь руками.
Уходят в последнюю осень поэты,
И их не вернуть, заколочены ставни.
Остались дожди и замерзшее лето,
Осталась любовь, и ожившие камни.
Осталась память, остались книги, остались дела и начинания. Дай Бог, чтобы было, кому продолжить их…
Прощание с Тутовым Александром Николаевичем состоится 10 октября, в среду, в Центре "Патриот" (Дом офицеров) с 11.00. Похороны пройдут в Котласе 11 октября, в четверг.
Анатолий Беднов