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Активисты ОНФ выявили крупные несанкционированные свалки в Архангельске

Активисты проекта Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка» в Архангельской области совместно с представителями природоохранной прокуратуры провели рейд по несанкционированным свалкам областного центра. Мусорные объекты общественники выявили в ходе недавнего мониторинга.

На улице Дорожников свалка размером приблизительно 60 на 70 м находится за производственной базой, которая закрыта и охраняется. Активисты ОНФ пришли к выводу, что отходы в этом месте складируются уже не первый год и периодически засыпаются грунтом. Под грунт попадает металлическая тара из-под краски, щетки от уборочной техники, покрышки, использованные масляные фильтры, отходы от делопроизводства.

Другая несанкционированная свалка на проспекте Лениниградском, 441, корпус 1 размером еще больше, на нее свезли обрезки деревьев. Там же, на Ленинградском, у дома 393, на месте недостроенного объекта в образовавшийся карьер сваливают строительный мусор, оставшийся от ремонта и разборки зданий. Размер данной свалки – более 1 га.

«Возникает лишь один вопрос. Как огромные залежи мусора образовались в черте города и растут с каждым днем? Трудно поверить в то, что главы муниципальных округов не в курсе этой экологической беды, – прокомментировала член регионального штаба Народного фронта, координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Архангельской области Айман Тюкина. – В соответствии со статьей 3 ФЗ «Об охране окружающей среды», хозяйственная и иная деятельность должна осуществляться на основе ответственности органов государственной власти и местного самоуправления за обеспечением благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на соответствующих территориях. Мы увидели прямое нарушение закона со стороны чиновников. В новом «майском указе» президента России, лидера Народного фронта Владимира Путина говорится о ликвидации всех выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов. До конца года осталось немного времени, но больших подвижек в этом направлении со стороны властей пока не видно. Мы будем держать на контроле этот вопрос».

С начала работы интерактивной карты свалок kartasvalok.ru, на которой любой пользователь может обозначить незаконный полигон или стихийную свалку, на карту региона нанесено 162 свалки, 55 из них – в этом году. На данный момент ликвидировано 98 свалок, в работе по дальнейшей уборке находятся 64 очага мусора. Активисты Народного фронта продолжают реализацию экологического проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Архангельской области и призывают граждан принимать участие в нем на всей территории региона.

Активисты ОНФ направили обращение в природоохранную прокуратуру по факту несанкционированного размещения отходов по указанным адресам для принятия мер прокурорского реагирования. Региональное отделение ОНФ будет добиваться от местных властей ликвидации несанкционированных свалок.

 

05 октябрь 15:52 | : Будни

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