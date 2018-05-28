"Спасибо за заботу и терпение!". Игорь Годзиш поздравляет учителей с профессиональным праздником

Ежегодно 5 октября в более чем ста странах свой праздник отмечают учителя. Важнейшую роль и заслуги педагогов отметил в своем поздравлении глава Архангельска Игорь Годзиш.
- Дорогие учителя, ветераны педагогического труда! Примите поздравления с вашим профессиональным праздником – Международным Днём учителя! От всей души благодарю вас за терпение и доброту, за стремление к самосовершенствованию, за умение прощать и быть великодушными, за теплоту сердец и твёрдые знания, за добрые советы и увлекательный досуг подрастающего поколения архангелогородцев. Без преувеличения можно сказать, что в образовательных учреждениях Архангельска сосредоточен огромный интеллектуальный потенциал. Здесь работают мастера своего дела, которые заинтересованы в успехах своих учеников и воспитанников, умеют находить контакт с родителями, самосовершенствоваться! Особого восхищения достойны ветераны, которые продолжают трудиться, являясь примером для молодых учителей, образцом глубокой верности своему призванию. Желаю всем представителям славной профессии учителя здоровья, счастья, неиссякаемой энергии и постоянного движения вперед - к вершинам знаний, к творческому росту! – говорится в поздравительном адресе Игоря Годзиша.