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"Спасибо за заботу и терпение!". Игорь Годзиш поздравляет учителей с профессиональным праздником

Ежегодно 5 октября в более чем ста странах свой праздник отмечают учителя. Важнейшую роль и заслуги педагогов отметил в своем поздравлении глава Архангельска Игорь Годзиш.


- Дорогие учителя, ветераны педагогического труда! Примите поздравления с вашим профессиональным праздником – Международным Днём учителя! От всей души благодарю вас за терпение и доброту, за стремление к самосовершенствованию, за умение прощать и быть великодушными, за теплоту сердец и твёрдые знания, за добрые советы и увлекательный досуг подрастающего поколения архангелогородцев. Без преувеличения можно сказать, что в образовательных учреждениях Архангельска сосредоточен огромный интеллектуальный потенциал. Здесь работают мастера своего дела, которые заинтересованы в успехах своих учеников и воспитанников, умеют находить контакт с родителями, самосовершенствоваться! Особого восхищения достойны ветераны, которые продолжают трудиться, являясь примером для молодых учителей, образцом глубокой верности своему призванию. Желаю всем представителям славной профессии учителя здоровья, счастья, неиссякаемой энергии и постоянного движения вперед - к вершинам знаний, к творческому росту! – говорится в поздравительном адресе Игоря Годзиша.


05 октябрь 13:13 | : Будни

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