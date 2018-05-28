Игорь Арсентьев: С праздником, дорогие учителя!

Координатор Архангельского регионального отделения ЛДПР, депутат областного Собрания Игорь Арсентьев поздравил педагогов с праздником:
- В этом году мой сын пошел в первый класс. Я вновь окунулся в школьную атмосферу и был очень приятно удивлен тому, что спустя десятилетия с тех пор как сам вступил во взрослую жизнь, традиции встречи первоклассников, да и всех школьников первого сентября нисколько не изменились. На мой взгляд, это ярчайшее свидетельство того, что, несмотря на все трудности и перемены, наши учителя передают из-поколения в поколение то лучшее, что удалось наработать за многие годы. Безусловно, изменились подходы к преподавательской деятельности, учебные программы и многое другое. Но неизменной осталась суть профессии учителя – давать знания, воспитывать у юного поколения патриотизм, уважение к родителям, стремление к саморазвитию. В этот праздничный для всех учителей день хочу пожелать им способных и благодарных учеников, личного благополучия и отличного настроения!