Православная вера в ненцкой тундре (поселок Каратайка)

Нарьян-Марский священник Сергий Макаров посетил отдаленный поселок Каратайка на побережье Печорского моря. Представитель Церкви пообщался с жителями и совершил богослужения в Никольской часовне.
Миссионер выступил на родительском собрании в местной школе, рассказал о новостях Нарьян-Марской епархии и недавнем приезде Святейшего Патриарха в Арктику, а также призвал детей и родителей подумать о Боге и приходить молиться в часовню.
Затем отец Сергий освятил озеро, из которого местные жители берут воду для питья. «Каждый год над озером читает молитвы одна благочестивая женщина. В один год она их пропустила по своей болезни, и озеро пересохло», — рассказал священник.
Священник вместе с полицейским посетил ненцев, страдающих алкогольной зависимостью и имеющих проблемы с законом. «В доме раздавались крики, ругань, на крыльцо вышел человек с лицом терминатора. Он успокоился и предложил зайти к нему в гости. Я сумел разговорить его — чем он живет, какие цели в жизни видит. За доброе отношение он еще долго беседовал со мной. Потом мы пошли к ненцам, их жилища были в неухоженном состоянии. Там пили все: и женщины, и мужчины. Это влечет за собой беспорядочные связи, как результат — детей отдают в интернат. На улице мне встретились трое мальчишек, куривших тайком. Я поинтересовался, сколько им лет — семь, восемь и десять, все они из интерната», — рассказал отец Сергий.
На следующий день священник побывал на кладбище. «Смотрел на лица на фотографиях и даты смерти. На лицах отражение жизни: труд, мудрость, потерянность и печать после детдома. Участковый рассказывал, переходя от могилы к могиле, какой смертью умер тот или иной человек: "Этот утонул, тот пил, но был добрым человеком, этот повесился, его убили во время пьянки, нашли в тундре, тот сгорел — пили много, закурил в постели и его вытащили обожженным, этот в 30 лет спился, а тот — в 40"», — поделился впечатлениями отец Сергий.
Поселок Каратайка находится в 370 километрах от Нарьян-Мара, попасть туда тяжело. «Продукцию доставить в село непросто, — продолжил священник. — В три здешних магазина продукты привозятся вездеходами из Воркуты, поэтому стоят они очень дорого, а сроки годности часто на исходе. Если сломается вездеход, поселок будет голодать. Местное молодое население пьет. Создают семьи, строят планы, но, увы, часто все чистое и светлое топится в вине. За это лето из восьми смертей — четыре утопленника и три самоубийства».
Отец Сергий уверен, что священники должны посещать людей в таких далеких поселках, призывать к вере хотя бы тех, кто способен услышать.
(по материалам Архангельской епархии)