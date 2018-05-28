ОНФ в Архангельской области научит региональное правительство, что делать с медицинскими отходами

По инициативе регионального отделения Общероссийского народного фронта в Архангельской области в правительстве региона состоялось экспертное совещание на тему: «Обращение с медицинскими отходами при переходе на новую систему обращения с отходами». В работе совещания приняли участие представители Роспотребнадзора, Росздравнадзора, Минздрава региона, депутаты. В ходе совещания эксперты ОНФ озвучили основные проблемы обращения с медицинскими отходами в Архангельской области, в числе которых – несовершенство законодательной базы и отсутствие нормативов образования медицинских отходов, что влечет за собой их недостоверный учет, отсутствие санкционированных полигонов на территориях муниципальных образований , а также – государственного контроля за движением медицинских отходов за пределами учреждений здравоохранения.
«Активистами проекта ОНФ «Генеральная уборка» была проведена большая работа по мониторингу учета образования медицинских отходов класса А и Б в учреждениях здравоохранения региона, финансируемых из областного бюджета. На территории Архангельской области общественниками были выявлены несанкционированные свалки с медицинскими отходами данного класса. Мы пришли к выводу, что информация, поступающая от чиновников относительно обращения с медицинскими отходами, не совсем соответствует действительности. Считаем, что министерству природных ресурсов и лесопромышленного комплекса необходимо до 1 октября предоставить информацию о наличии объектов размещения отходов, включенных в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО) в муниципальных образованиях», – сказала член регионального штаба ОНФ в Архангельской области Айман Тюкина.
По итогам совещания региональное отделение ОНФ направило свои предложения правительству Архангельской области по улучшению ситуации по обращению с медицинскими отходами. Общественники считают, что министерству здравоохранения региона необходимо рекомендовать главным врачам рассчитать необходимые затраты на транспортировку медицинских отходов, размещаемых на полигонах, включенных в ГРОРО, для каждого учреждения. При проведении аукционов на оказание услуг по транспортировке и размещению медицинских отходов класса А необходимо предусмотреть обязательные требования для полигонов. Кроме того, эксперты ОНФ предложили управлению Росприроднадзора усилить государственный экологический контроль за соблюдением требований природоохранного законодательства в части транспортирования и размещения отходов производства и потребления, образованных после физического аппаратного обеззараживания медицинских отходов.
Региональное отделение Народного фронта оставляет ситуацию на контроле и будет добиваться улучшения положения в обращении с медицинскими отходами.