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Кто ответит за гололед в Архангельске? Разъяснение Верховного суда РФ

Зимой в столице Поморья самым многолюдным местом становятся травмпункты… к ним не зарастает народная тропа, на которой граждане часто и ломаются.

Кому предъявлять претензии по потери трудоспособности и компенсации морального, а также финансового вреда разъяснил Верховный суд Российской Федерации.

В качестве прецедента был приведен случай в Омске, где женщина, возвращавшаяся домой, упала, поскользнувшись на тротуаре, и сломала ногу. Перелом оказался очень тяжелым, и гражданка почти год его лечила, но так окончательно и не поправила здоровье - последствия падения сказываются до сих пор. Иск о возмещении морального и материального вреда гражданка предъявила к коммунальщикам и хозяину аптеки, у порога которой она и сломала ногу.

Поначалу гражданка предъявила иск коммунальщикам и хозяину аптеки. Но когда начался процесс, она уточнила иск - претензии только к собственнику здания, в котором располагается аптека. Всего истица просила 300 тысяч рублей. Суд, согласившись с иском, присудил ей 230 тысяч. Областной суд оставил это решение без изменений. Однако Верховный суд, отменил решение, признав виновным именно управляющую компанию, которая обязана обслуживать не только здание, но и прилегающую к нему придомовую, а также дворовую территории.

 

 

27 сентябрь 11:48 | : Будни

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