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Кенозерье вошло в ТОП-5 самых экологичных туробъектов России

В России составили топ-5 самых экологичных туристических направлений. Министерство культуры страны подготовило сборник соответствующих ГОСТам объектов экотуризма.

В пятёрку лидеров вошли Кенозерский национальный парк в Архангельской области, Байкальский государственный заповедник в Бурятии, «Заповедное Прибайкалье» в Иркутской области, природный заповедник «Столбы» и природный парк «Ергаки» в Красноярском крае.

Экологическая политика в этих местах признана успешной благодаря наличию в них гостевых домов, кемпингов, палаточных лагерей и прочих объектов для размещения. На положительную оценку также повлияла хорошая организация досуга – это экологические тропы, этногородки, конные туры, рыбалка и другое.

 

27 сентябрь 08:57 | : Будни

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