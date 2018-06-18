Виктор Павленко выразил соболезнования в связи с кончиной Татьяны Буториной

В соболезновании члена Совета Федерации Виктора Павленко родным и близким Почетного гражданина Архангельска Татьяны Сергеевны Буториной говорится:
- Ушел из жизни замечательный человек, талантливый ученый, которого знают не только в нашем регионе, но и далеко за его пределами, настоящий патриот своего края. Невозможно в двух словах перечислить все заслуги Татьяны Буториной перед Поморьем. Не случайно она была удостоена звания Почетного гражданина Архангельска.
Татьяна Сергеевна внесла значимый вклад в научную и культурную жизнь нашей области. Научной школой профессора Буториной выполнены фундаментальные и прикладные исследования ставшие основой новой отрасли знания – ломоносоведения. Она по праву возглавляла Ломоносовский фонд, сохраняя и развивая наследие нашего великого земляка – Михаила Ломоносова.
Искренне скорблю вместе с родственниками и близкими Татьяны Сергеевны. Светлая память о замечательном человеке навсегда сохранится в наших сердцах.