"Поблагодарите Господа за урожай!". Взгляд из Холмогор

Урожай — это дар Господа, но добывается он трудом человеческим. Об этом сказал клирик Холмогорского благочиния священник Михаил Попов на празднике урожая в деревне Великий Двор под Емецком.
Отец Михаил рассказал селянам, что важно благодарить Бога за плоды садов и огородов: «Не каждый год урожайный, и не только от нас зависит, что соберем. Поэтому надо просить Бога, чтобы даровал нам в достатке то, в чем нуждаемся. Главное — не забывать благодарить Его за собранный урожай».
На празднике выступили творческие коллективы из Емецка и соседних деревень, на ярмарке продавались овощи и варенье, всех угощали картошкой, ухой и чаем.
«Нужно объяснять людям, что урожай, как и все наши успехи, достаются не благодаря каким-то неведомым силам, а по милости Господа, — считает отец Михаил. — Иначе можно уйти в суеверие и язычество».
По словам священника, селянам не хватает храма, который поддерживал бы духовную жизнь деревни. «Есть те, кто интересуется верой. Одна жительница рассказала, как после исповеди и обращения к Богу она освободилась от тяжести, расслабилась, ведь грехи давят. Человек не может вздохнуть свободно. Часто бывает, что не то сказал, не то подумал, не на того обиделся. От этого давления спасает исповедь», — рассказал отец Михаил.