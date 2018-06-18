Игорь Скубенко: "Вы, ребята, большие молодцы!". Глава Северодвинска тусовался в туристской среде

Делегация администрации Северодвинска во главе с Игорем Скубенко побывали на XII туристическом слёте молодёжи, который прошёл в эти выходные на берегу Верховки.
В турслёте приняли участие команды студенческой и работающей молодёжи. Померяться силами в скалолазании, стрельбе, эстафете, техниках водного, пешего и велосипедного туризма, а также показать себя в творческом конкурсе заявились 17 команд. До финала, выполнив все задания, добрались 15. Всего в соревнованиях участвовали порядка 200 человек.
Тема, которая вплеталась во все мероприятия турслёта в этом году, была «Остров сокровищ». Оформление лагеря участников, их внешний вид, домашнее, творческие задания и спортивные соревнования - всё было связано с поисками клада.
- Первое место разделили две команды - «Беломорец» и «Арктика», набрав по 34 очка. Такая ситуация у нас впервые. Однако по положению наиболее приоритетными считались баллы за спортивные состязания, так как это в туризме важнее, - отметил один из организаторов турслёта, начальник отдела молодёжной политики Иван Леонтьев.
В результате первое место присудили «Беломорцу», второе - «Арктике», третье - у команды «Люди Fit».
- Идеальная погода, отличная организация - что может быть лучше для проведения времени на открытом воздухе. Ребята, вы большие молодцы! Надеюсь, сможем поучаствовать в следующем году и командой администрации, - отметил Игорь Скубенко.