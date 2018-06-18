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Огороды или горнолыжные курорты? Как россияне будут отдыхать в 2019 году

Добренькое правительство продлило россиянам как новогодние каникулы, так и майские. Последние в 2019 году окажутся как никогда длинными.

Согласно разработанным Минтруда РФ изменениям, выходные дни запланированы с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019-го. Праздники в честь Дня защитника Отечества пройдут 23 и 24 февраля. Международный женский день россияне будут отмечать с 8 по 10 марта. Майские праздники пройдут с 1 по 5 мая, а также с 9 по 12 мая. День России состоится 12 июня. И с 2 по 4 ноября россияне будут отдыхать в честь Дня народного единства.

Напомним, череда новогодних и майских каникул до сих пор вызывают споры в различных частях российского общества. Так, коммунисты ратуют за сокращение первых и удлинение вторых, дабы дать трудовому народу вдоволь покопаться на огородах и обеспечить себя овощами на грядущую «голодную» зиму». Либералы же надеются приучить успешных жителей нашей страны проводить зимнюю часть отпуска на горнолыжных курортах и путешествиях по европейским столицам.

20 сентябрь 07:24 | : Будни

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