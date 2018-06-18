Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельские активисты ОНФ провели экоакцию «Чистый берег»

Активисты Общероссийского народного фронта в Архангельской области приняли участие во всероссийской акции ОНФ «Генеральная уборка страны».  К общественникам присоединились чиновники, школьники и студенты, представители различных социальных организаций областного центра и просто неравнодушные люди. Акция прошла в формате «Чистый берег».

Главной целью мероприятия стала ликвидация несанкционированных свалок на берегу Северной Двины в центре города и прибрежной территория озера Смердье в поселке Беломорье Приморского района. Администрация Октябрьского округа предоставила активистам ОНФ весь необходимый набор «инструментов» для раздельного сбора мусора.

Общественниками не случайно для уборки была выбрана центральная точка города -  район улицы Садовой. Это излюбленное место для отдыха и прогулок горожан. Больше ста человек подключились к уборке бревен, пластиковых и стеклянных бутылок, картонных упаковок, автомобильных шин. В общей сложности, было собрано порядка тридцати мешков с мусором. На озере Смердье активисты ОНФ упаковали 10 мешков с бытовыми и пищевыми отходами. Весь собранный мусор активисты вывезли на перерабатывающие предприятия.

«Во всероссийской экоакции ОНФ «Генеральная уборка страны» приняли участие более 500 человек, и не только в областном центре. В муниципалитетах региона люди убрали несанкционированные свалки, занесенные на интерактивную карту ОНФ kartasvalok.ru, и те очаги мусора, по ликвидации которых власти не предпринимали должных мер, - отметила член регионального штаба ОНФ Айман Тюкина. -  Мы сейчас систематизируем данные, которые приходят из районов области, чтобы посчитать сколько свалок всего убрано и занести результаты на карту. Стоит отметить, что люди с желанием откликнулись на нашу акцию, спасибо им за это. Наступает время, когда всем хочется видеть свои города и поселки красивыми и чистыми».

Напомним, формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая ликвидацию свалок и рекультивацию территорий, на которых они размещены, является одной из основных задач, обозначенных в «майском указе» президента России.

19 сентябрь 10:40 | : Будни

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


Ночной скандал в здании Архангельского облСобрания: Главный общественник региона "плюет" на журналистов
Реквием по медведю и борщевику. "Сказки бабушки Галины", выпуск 40
Трое на одной крыше с видом на морг. "Сказки бабушки Галины", выпуск 39-й
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Сентябрь 2018 (149)
Август 2018 (260)
Июль 2018 (235)
Июнь 2018 (273)
Май 2018 (244)
Апрель 2018 (258)


Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20