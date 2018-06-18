Архангельские активисты ОНФ провели экоакцию «Чистый берег»

Активисты Общероссийского народного фронта в Архангельской области приняли участие во всероссийской акции ОНФ «Генеральная уборка страны». К общественникам присоединились чиновники, школьники и студенты, представители различных социальных организаций областного центра и просто неравнодушные люди. Акция прошла в формате «Чистый берег».

Главной целью мероприятия стала ликвидация несанкционированных свалок на берегу Северной Двины в центре города и прибрежной территория озера Смердье в поселке Беломорье Приморского района. Администрация Октябрьского округа предоставила активистам ОНФ весь необходимый набор «инструментов» для раздельного сбора мусора.

Общественниками не случайно для уборки была выбрана центральная точка города - район улицы Садовой. Это излюбленное место для отдыха и прогулок горожан. Больше ста человек подключились к уборке бревен, пластиковых и стеклянных бутылок, картонных упаковок, автомобильных шин. В общей сложности, было собрано порядка тридцати мешков с мусором. На озере Смердье активисты ОНФ упаковали 10 мешков с бытовыми и пищевыми отходами. Весь собранный мусор активисты вывезли на перерабатывающие предприятия.

«Во всероссийской экоакции ОНФ «Генеральная уборка страны» приняли участие более 500 человек, и не только в областном центре. В муниципалитетах региона люди убрали несанкционированные свалки, занесенные на интерактивную карту ОНФ kartasvalok.ru, и те очаги мусора, по ликвидации которых власти не предпринимали должных мер, - отметила член регионального штаба ОНФ Айман Тюкина. - Мы сейчас систематизируем данные, которые приходят из районов области, чтобы посчитать сколько свалок всего убрано и занести результаты на карту. Стоит отметить, что люди с желанием откликнулись на нашу акцию, спасибо им за это. Наступает время, когда всем хочется видеть свои города и поселки красивыми и чистыми».

Напомним, формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая ликвидацию свалок и рекультивацию территорий, на которых они размещены, является одной из основных задач, обозначенных в «майском указе» президента России.