Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Почему не сносят ветхое жилье в Архангельске? Не с людьми же

Решение вопроса по сносу ветхих и аварийных домов во многом зависит от своевременного снятия с регистрационного учета граждан, которым предоставлены жилые помещения взамен аварийных.

Ситуация, когда жильцам аварийного дома предоставлено другое жилье, но администрация города не может приступить к демонтажу ветхого строения – не редкость. Зачастую вопрос осложняется тем, что жители не снимаются вовремя с регистрационного учета, хотя в доме уже не проживают.

В случае если жители не реагируют на обращения и не предпринимают действий для решения вопроса, администрация города вынуждена обращаться в суд с целью принудительного снятия с регистрационного учета.

 

18 сентябрь 13:21 | : Будни

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


Ночной скандал в здании Архангельского облСобрания: Главный общественник региона "плюет" на журналистов
Реквием по медведю и борщевику. "Сказки бабушки Галины", выпуск 40
Трое на одной крыше с видом на морг. "Сказки бабушки Галины", выпуск 39-й
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Сентябрь 2018 (146)
Август 2018 (260)
Июль 2018 (235)
Июнь 2018 (273)
Май 2018 (244)
Апрель 2018 (258)


Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20