Почему не сносят ветхое жилье в Архангельске? Не с людьми же

Решение вопроса по сносу ветхих и аварийных домов во многом зависит от своевременного снятия с регистрационного учета граждан, которым предоставлены жилые помещения взамен аварийных.

Ситуация, когда жильцам аварийного дома предоставлено другое жилье, но администрация города не может приступить к демонтажу ветхого строения – не редкость. Зачастую вопрос осложняется тем, что жители не снимаются вовремя с регистрационного учета, хотя в доме уже не проживают.

В случае если жители не реагируют на обращения и не предпринимают действий для решения вопроса, администрация города вынуждена обращаться в суд с целью принудительного снятия с регистрационного учета.