В Архангельске вот-вот появится церковный Сквер трезвости

Пешеходные дорожки появились в новом сквере возле Александро-Невского храма на Варавино в Архангельске. Летом строители отсыпали церковную территорию песком, выровняли грунт, а сейчас оформляют ландшафт.

Трудятся над созданием места отдыха для горожан добровольцы — обитатели церковного приюта для бездомных, активные прихожане, студенты техникумов. Вместе с ними работает настоятель храма игумен Феодосий (Нестеров).

«Для отдыха людей тут будут скамейки, беседка и классическая ретро-карусель с конями, — рассказал отец Феодосий. — Наша задача – напомнить человеку о его достоинстве, и необъятных духовных сокровищах. Все это неотъемлемо от повседневной жизни, труда и отдыха. Трезвение — это культура внутренней жизни человека. Ведь счастье или несчастье зависит прежде всего от внутреннего устроения человека. Если человек выбирает путь согласования жизни с Божественными заповедями, то он вырабатывает правильное, духовно и психически здоровое устроение. Поэтому эти занятия по благоустройству имеют не только практический, но и глубокий внутренний смысл».

Отметим, что пространство отдыха создают на деньги президентского гранта — проект называется «Александровский сквер — территория трезвости». Инициаторы и соучастники начинания — Архангельское подворье Артемиево-Веркольского монастыря и благотворительный фонд «Русская Душа».

Создать при храме сквер задумали в 2012 году, когда при Александро-Невской церкви появилось Общество трезвости. «Профилактическая работа Общества направлена не на акцентирование пагубных последствий употребления, а на формирование позитивного образа и преимущества трезвой жизни как таковой, прежде всего, радости семейных ценностей», — считает духовник трезвенников игумен Феодосий (Нестеров).

«Алкогольная проблема весьма лукава, — полагает священник. — По сути, горячительные напитки — легальные наркотики. Любая работа по формированию трезвенных убеждений, особенно среди молодежи, нам видится крайне важной. Вызывает оптимизм государственная поддержка движения, постепенно укрепляющего свои позиции в стране».

Также отец Феодосий напомнил, что трезвенное движение возрождает старинные дореволюционные традиции: «В XIX веке Общество трезвости было известно по всей стране, у истоков его образования стояли многие знаменитые люди, в том числе Иоанн Кронштадтский».

(по материалам Архангельской епархии)