Иванкин в свободном полете. Экс-министр образования Архангельской области не прижился в Заполярье

Руководитель окружного департамента образования, культура и спорта НАО Илья Иванкин написал заявление об уходе.

Глава Ненецкого округа Александр Цыбульский его подписал. Как говорят источники редакции ИА RUSNORD в Нарьян-Маре, сделал он это с видимым облегчением… эти двое не нашли взаимопониание.

В Нарьян-Маре Иванкин продержался два года. Напомним, до этого он занимал различные посты в САФУ, в том числе и «посадочный» - проректора по инфраструктурному развитию, а еще раньше возглавлял МинОбраз Архангельской области, где получил от подчинённых прозвище «Незнайка» (прежде всего, за характерную внешность сказочного героя).

Пока можно только гадать, вернется Иванкин в областной центр, или поедет за птицей удачи в мегаполисы.

(фото с персональной странички Иванкина в Facebook)