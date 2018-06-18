В Архангельске сносят деревянную рухлядь (список приговоренных)

Снос деревяшек даёт возможность дальнейшего использования территории города в соответствии с градостроительным планом.

До конца этого года количество снесённых зданий должно превысить два десятка. Средние затраты на снос одного дома составляют ориентировочно 250-400 тысяч рублей, однако городской бюджет затрат не несет: подрядчики за свой счет сносят дома, а материалы используют для своих нужд.

По словам заместителя директора департамента городского хозяйства Николая Боровикова, в процессе демонтажа находятся 12 расселённых домов.

В настоящее время ожидают сноса строения, расположенные по следующим адресам:

- ул. Дрейера, 21, корп. 2;

- ул. Железнодорожная, 24;

- ул. Тяговая, 46;

- ул. Приречная, 24;

- ул. Карельская, 47;

- ул. Титова,14;

- ул. Льва Толстого, 14, корп.1;

- ул. Льва Толстого, 35;

- ул. Володарского, 65, корп.1;

- набережная Северной Двины, 32, корп. 5;

- пр. Советских космонавтов, 70;

- пр. Советских космонавтов, 113;

- ул. Победы, 22/1;

- ул. Северодвинская,9/1.