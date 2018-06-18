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Вместо Ленина с бревном. ОНФ проводит "Генеральную уборку страны"... Архангельск приглашается

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Архангельской области запланировали проведение ряда экологических мероприятий на территории региона и в областном центре. В рамках всероссийской акции ОНФ «Генеральная уборка страны» они состоятся в единый день – 15 сентября. Главной целью общественников является ликвидация несанкционированных свалок, в том числе отмеченных гражданами на интерактивной карте проекта ОНФ «Генеральная уборка».

 

В «майском указе» президента России одними из основных задач обозначены формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления. Эксперты Народного фронта установили, что более 70% всех свалок, которые поступили на ресурс ОНФ «Интерактивную карту свалок», расположены в пределах городов. Таким образом, число свалок в пределах городов превышает 10 тысяч.

В рамках «суперуказа» президента представители ОНФ организуют более чем в 1000 муниципалитетов по всей стране экологическую акцию, в ходе которой будут ликвидированы сотни мусорных завалов, отмеченных на «Интерактивной карте свалок» (http://kartasvalok.ru/) − интернет-ресурсе, на котором каждый желающий может сообщить о незаконной или стихийной свалке на территории своего региона. В Архангельске акция пройдет в формате «Чистый берег»: активисты очистят от мусора берег и прибрежную территорию озера Смердье, санатория «Беломорье» и берег Северной Двины в Октябрьском территориальном округе, в районе морского института им. Воронина.

Мы призываем всех неравнодушных людей принять участие в мероприятиях акции! Уверены, что в каждом муниципалитете есть неприглядные места, которые давно пора очистить от мусора, а отходы утилизировать на законных основаниях. Желающих принять участие в акции мы ждем 15 сентября в 10 утра по адресу проспект Троицкий,39 (автобус до поселка Беломорье и обратно проезд бесплатный). Участники городской уборки собираются 15 сентября в 10.00 у входа в морской институт имени Воронина.

 

13 сентябрь 10:51 | : Будни

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