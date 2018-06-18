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Арктика научная: Эксперты "ПОРА" обсудили геномику и персонализированную медицину

11 сентября 2018 года в офисе Экспертного центра «Проектный офис развития Арктики» состоялся дискуссионный клуб на тему: "Перспективы геномики и персонализированной медицины в Арктике". Модератором выступила Екатерина Зворыкина, аспирант биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.

Екатерина Зворыкина отметила, что освоение арктических территорий сопровождается целым рядом комплексных факторов, в том числе в сфере здравоохранения, основанных на специфике жизни в Северных регионах. В литературе освещено множество экспериментов по влиянию арктического типа освещенности и климата на животных, но насколько возможна адаптация людей, постоянно проживающих и работающих в этих условиях, изучено недостаточно. Возможности современной науки позволяют сделать территории Крайнего Севера приемлемыми для жизни и работы пришлого населения.

Анастасия Зворыкина, студент кафедры геоэкологии РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина, обозначила основные сферы работы в Арктике: производство сжиженного природного газа, добыча руд, углеводородов, сельское хозяйство и рыболовство. Многие из этих сфер отрицательно влияют на природу и экосистему АЗРФ, что в совокупности с изменениями климата создает дополнительную угрозу для здоровья как пришлого, так и коренного населения.

Екатерина Пантюх, специалист по биоинформатике в молекулярной лаборатории «Мой ген», рассказала про развитие геномной селекции. Если раньше для выведения нового животного ученые тратили почти всю свою жизнь, в современном мире появились более краткосрочный подход – селекция в пробирке без рождения животных. Также сейчас ученые разрабатывают еще более быстрый и точный подход, который позволит в короткие сроки вывести животное, приспособленное к условиям Арктики на генном уровне.

Аделия Талипова, аспирант кафедры антропологии МГУ им. М.В. Ломоносова, выделила черты, присущие коренному населению Крайнего Севера. Коренные жители физически адаптированы к белково-жировой диете и холоду, имеют большую массу тела за счет более мощного скелета при относительно небольшом росте. Для «пришлого» населения основной проблемой при переезде является адаптации циркадных ритмов к режиму освещенности, характерному для Арктического региона (полярный день и полярная ночь). В ходе адаптации повышается риск гипертензии и сосудистых заболеваний.

Анна Колпакова, аспирант РНИМУ им. Н.И. Пирогова, разделила население АЗРФ на три группы, в каждой из которых выделила наиболее распространенные заболевания. Аборигенные народы отходят от традиционного образа жизни, привычной белковой диеты, заражаются от приезжающих инфекционными заболеваниями. Проблема заключается в том, что они редко обращаются к врачу и пытаются лечить привезенные заболевания при помощи нетрадиционной медицины. Работники вахт имеют проблемы с адаптацией к природным условиям Арктического региона, чаще подвержены депрессиям. Мигранты в нескольких поколениях уже больше приспособлены к жизни на Севере, так как к счастью, полученная адаптация передается из поколения в поколение.

Ирина Несивкина, эксперт в Деловой России, эксперт-психолог, эксперт Лиги Здоровья Нации по вопросам семьи, воспитания и образования, отметила, что в условиях холода люди стараются помогать друг другу, действовать в коллективе. Также в суровых условиях вырабатывается адреналин, вследствие чего постоянно развивается мозг и нейронная сеть.

В заключение Александр Стоцкий, координатор программ «ПОРА», сообщил о решении Экспертного центра «ПОРА» предоставить финансовую помощь на дальнейшее изучение генетики двум участникам дискуссионного клуба. Подводя итоги мероприятия, Екатерина Зворыкина отметила черты, которые необходимы для жизни в Арктике: холодоустойчивость, высокий иммунитет, адаптация циркадных ритмов.

В мероприятии также приняли участие Мария Круткина, специалист по биоинформатике в молекулярной лаборатории «Мой ген»; Петр Левич, основатель Future Foundation; Виктория Лукина, президент Ассоциации деятелей культуры для поддержки и развития талантливой молодежи; Юлия Касина, заместитель начальника управления по осуществлению межрегиональных связей представительства Ямало-Ненецкого автономного округа при Правительстве РФ; Ксения Шамина, студент кафедры экологии РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина; Филипп Буравлев, ведущий аналитик представительства Архангельской области при Правительстве Российской Федерации.

“Дискуссионный клуб” — одна из программ экспертного центра "ПОРА". Проектный офис развития Арктики — общероссийская площадка для коммуникации государственных, общественных и коммерческих организаций, заинтересованных в устойчивом развитии Арктики. Экспертный центр “ПОРА” создан для привлечения внимания к социальным, экономическим и экологическим аспектам жизнедеятельности человека на севере России.


12 сентябрь 17:32 | : Будни

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