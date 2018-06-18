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Архангельских призывников чаще всего забривают в "космос" и флот

В Архангельской области подвели итоги весеннего призыва.

360 призывников, это большая часть новобранцев, ближайший год будут служить в Военно-космических силах. Чуть меньше, 288 призывников, отправились на Военно-морской флот. Сухопутные войска пополнили 134 новобранца, в ряды Национальной гвардии отправили 100 бойцов, а 15 призывников будут служить в Президентском полку. 

Как и в каждой призывной кампании, не обошлось без упоминания об уклонистах. Весной нашли 175 молодых людей, которые уклонялись от воинской обязанности. 4 из них попали под уголовную ответственность. 

Также на заседании обсудили количество курсантов в военно-учебные заведения Министерства обороны. Весной отобрали 303 кандидатов. По итогу, на первый курс поступили 103 человека. 

12 сентябрь 09:29 | : Будни

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