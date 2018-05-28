В Архангельске будут учить водителей автобусов перевозить инвалидов

11 и 13 сентября 2018 года Союз общественных объединений инвалидов Архангельской области проводит в Архангельске семинары для сотрудников автотранспортных предприятий на тему доступности городского общественного транспорта для маломобильных граждан и инвалидов.

Семинары организованы Союзом инвалидов по договору с Ассоциацией транспортников Архангельской области и при содействии управления транспорта и связи, а также - управления опеки и попечительства. Занятия проводит - директор Архангельского экспертного центра по вопросам доступной среды, эксперт по доступности Ирина КЮ ДЕФФО.

По словам директора правового центра Союза общественных объединений инвалидов Архангельской области Елены ШИНКАРЁВОЙ, проблема доступности пассажирских автобусов для маломобильных граждан назрела уже давно, и жители города Архангельска обоснованно требуют её скорейшего решения.

Необходимо отметить, власти города и руководство автотранспортных предприятий столицы Поморья понимают остроту проблемы и готовы её решать совместно с Союзом инвалидов. Благодаря взаимопониманию, ситуация в городе постепенно меняется к лучшему. Так, в прошлом году появились низкопольные автобусы, которые, по мнению большинства архангелогородцев, во всех отношениях удобнее ПАЗиков.

Но в целом, доступность пассажирского транспорта в Архангельске остаётся неудовлетворительной. К сожалению, пока далеко не все автобусы в Архангельске можно сделать доступными для инвалидов. Но качество обслуживания маломобильных жителей столицы Поморья можно и нужно повысить.

Проблема доступности во много будет решена, если водители и кондукторы начнут оказывать помощь маломобильным гражданам при посадке и высадке, а собственники автотранспортных средств примут меры по модернизации своих автобусов в интересах инвалидов.

Время семинаров:

11 сентября – два потока, первый с 10 до 13.00, второй с 14.00 до 17.00

13 сентября - два потока, первый с 10 до 13.00, второй с 14.00 до 17.00

Семинары пройдут по адресу: Ассоциация автотранспортных предприятий Архангельской области по адресу: ул. Стрелковая, 15.

P.S. Редакция надеется, что без участия в этих семинарах водителей автобусов не будут допускать до работы на линии.